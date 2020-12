Biatlonisté a stříhání vlasů? ‚Kuba je šikovný a je to za hubičku,‘ chválí reprezentanti Štvrteckého

Lyže a malorážka, to jsou hlavní pracovní nástroje biatlonisty Jakub Štvrteckého. Když je ale odloží, sáhne občas po nůžkách a holicím strojku a zkrášluje své reprezentační parťáky i trenéry. A vzhledem k tomu, že byla holičství dlouho zavřená, přibylo mu v poslední době práce. Hochfilzen (Rakousko) 9:36 20. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Štvrtecký je běžně k vidění na běžkách a s malorážkou, čeští biatlonisté ho ale znají i jako dobrého holiče | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

V koupelně hotelového pokoje je rozbalené pouzdro od holicího strojku s vyskládanými násadkami na různě dlouhý sestřih a pánem na holení je tentokrát Michal Krčmář.

A jaký účes si český reprezentant zvolil? „Na Michala Krčmáře. Můj střih totiž nikdo nedokáže mít,“ směje se Krčmář.

Zatímco je zkušený biatlonista v péči mladšího kolegy Jakuba Štvrteckého, vyptává se týmový fotograf Petr Slavík, kde se stříhání naučil.

„Na YouTube,“ odvětí Štvrtecký. „A na nich. Zkouším, někdy se to nepovede, někdy jo,“ přiznává a na židli usazený Krčmář vtipkuje: „Polovinu lidí to stálo i tři sta, ale jinak dobrý.“

Stříhání přitom Jakub Štvrtecký nemá v rodině, že by to zdědil po mamince, babičce nebo třeba strýčkovi.

Zkrátka ho to chytlo, nebojí se strojku ani nůžek a jeho parťáci jsou za to rádi, zvlášť když byla zavřená holičství, například Adam Václavík. „Je dobré, že nás Kuba takhle vezme pod kudlu, a jelikož je šikovný, tak to nějak vypadá,“ říká.

I na Václavíka padla otázka, kolik reprezentační kolega a kamarád účtuje za jedno ostříhání. „Je to za hubičku. Ne tedy za tu, kterou si asi člověk představí, ale vyplatí se to,“ nastiňuje a jeho holič doplňuje přesná čísla.

„Je to podle náročnosti střihu. Michal Málek, který už nemá moc vlasů, to má za dvacku, a kluci normálně za padesátikorunu,“ usmívá se biatlonista a ve volných chvílích také holič české reprezentace Jakub Štvrtecký.