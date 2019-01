Johannes Bö poráží všechny včetně bratra. ‚I na druhém místě bude mít dost bodů,‘ směje se Tarjei

Jeden ovládl biatlonový Světový pohár před osmi lety, druhý k tomu má nakročeno letos. Tarjei a Johannes Böovi se můžou stát první bratrskou dvojicí, které se něco takového povede. Znovu přiblížit se tomu můžou norští reprezentanti na závěr programu v Ruhpoldingu. Ruhpolding 9:11 20. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tarjei a Johannes Thingnes Böovi | Foto: Český biatlon, Jaroslav Svovoda

Je to prý rodinný cíl, aby si Johannes udržel žlutý dres lídra Světového poháru až do konce sezony, říká jeho o pět let starší bratr Tarjei. A ví, že nejlepší cestou k tomu je získat 60 bodů, které bere vítěz.

‚Navigace je prolhaná bestie.‘ Řidič biatlonistů jezdí po Evropě podle map, závody sleduje z kamionu Číst článek

Johannesovi se to v aktuálním ročníku povedlo z 11 možností už osmkrát, ale ne pokaždé to jeho bratra potěšilo.

„Kdybych si měl vybrat jednoho soupeře, který mě má porazit, byl by to Johannes. Ale teď má už 8 vítězství, tak neříkejte, že byste nechtěli, abych jednou také vyhrál já. On může být druhý a stále bude mít dost bodů,“ smál se Tarjei Bö na Radiožurnálu před nedělním závodem s hromadným startem.

Tarjei už byl s mladším bratrem v aktuální sezoně dvakrát na stupních vítězů, ani jednou ale na tom nejvyšším. Podle Michala Krčmáře má v „hromaďáku“ šanci. „Určitě se mu to povést může, ale před Johannesem musím smeknout klobouk. To, co předvádí, je neuvěřitelné.“

„Mladé Béčko", jak čeští biatlonisté Johannesovi přezdívají, je suverénně nejrychlejší ze všech biatlonistů, a i díky tomu má blízko k tomu, co se jeho bratrovi podařilo před osmi lety, tedy k celkovému vítězství ve Světovém poháru. Na tiskové konferenci se ale oba špičkovali.

Tarjei: Řekl jsem mu o tom všechno.

Johannes: Jo, řekl mi, že se mi to nikdy nemůže povést.

Tarjei: Co mu asi tak můžu říct? Aby přesně střílel a rychle běhal. Myslím, že je to jasné.

Johannes Bö se o to znovu pokusí v závodě s hromadným startem, který začne ve čtvrt na jednu. Mladší bratr odstartuje s číslem 1, starší ponese šestku. 15 kilometrů se čtyřmi střeleckým položkami čeká také Ondřeje Moravce a Michala Krčmáře.

Stanislav Javín

@StanaJavin Zleva druhý Tarjei Bö z Norska, jeho bratr a vítěz Johannes Thingnes Bö a třetí Benedikt Doll z Německa.