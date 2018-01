Světové body po pěti letech. 'Byla to pohodička, ale člověk si musí věřit,' říká Veronika Zvařičová

Mix zónou už prošly vítězka Wiererová, stříbrná Finka Mäkäräinenová, ale tyhle dvě se dohromady neradovaly ani zdaleka tak jako Veronika Zvařičová. Ztratila tři a půl minuty, ale pak od srdce juchala. S tím, čím vším si za poslední roky prošla, měla k tomu tisíc a jeden důvod.

„Je to skvělý. Ale ještě nevím, jak dopadnu. Byla jsem 29. a holky ještě dojíždějí. Víte, jak to je. Ale do čtyřicítky budu spokojená,“ jásala po projetí cílem před mikrofonem Radiožurnálu. Nakonec v individuálním závodě na 15 kilometrů skončila 32.

Už když projela cílem, tušila, že získá první body do celkového hodnocení po více než pěti letech. Zvedala se ze dna, před lety dokonce až za pomoci záchranářů, když ji na tréninku srazilo auto, a tenhle úspěch, a snad je jen dílčí, má být odměnou za snahu o návrat.

„Takhle jsem nad tím nepřemýšlela. Soustředila jsem se na jízdu a na střelnici, abych neměla myšlenky na něco jiného jako body a kolikátá bych mohla být. Byla to pohodička, ale člověk si musí věřit,“ svěřila se.

I to je teď jinak, ještě v prosinci v jejím případě nešlo o zrovna slavný comeback do Světového poháru, na prvních závodech končila mezi posledními.

„Jsem přesvědčená, že to bylo hlavou. Měla jsem strach, byl to první svěťák po pěti letech, ale konečně to sedlo. Teď není čas ztrácet čas, olympiáda se blíží,“ naznačuje Veronika Zvařičová, jaké by mohlo být další pokračování příběhu o jednom velkém biatlonovém návratu.