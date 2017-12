Svěťák by v Rusku být neměl, připomíná Šlesingr. Trest biatlonové federace má jen malý dopad

Mezinárodní biatlonová unie odebrala plné členství Ruské biatlonové unii. Může to znít zásadně, ale jen do chvíle, než se doptáte na důsledky.

„Nebudou mít na našem kongresu právo hlasovat, právo přinášet podněty a právo navrhovat kandidáty do voleb. To jsou tři hlavní věci,“ vysvětluje prezident Mezinárodní biatlonové unie Anders Besseberg.

Ale to je všechno. Rus Viktor Majgurov zůstává jeho prvním viceprezidentem a nesplnilo se ani přání českého týmu.

„Vzhledem k tomu, jak pokračovalo vyšetřování Oswalda (nezávislé Oswaldovy komise, pozn. red), který zase potvrdil, co se v Rusku dělo. WADA opět nevrátila akreditaci Rusadě (Ruské antidopingovém agentuře). Myslíme si, že by tam svěťák neměl být,“ připomíná Radiožurnálu Michal Šlesingr.

Rusko stále nemá akreditovanou dopingovou laboratoř a Mezinárodní olympijský výbor ho vyloučil z her v Koreji. Přesto má Ťumeň hostit finále tohoto Světového poháru a další dvě ruská střediska dál můžou chystat závody nižšího IBU Cupu.

„Jsou na konci sezony a i Mezinárodní olympijský výbor říká, že by se Rusko mělo po olympijských hrách co nejdříve zase vrátit do sportovní rodiny,“ říká právní expert Mezinárodní biatlonové unie Stefan Netzle.

„A také jsme při pohledu do všech těch zpráv zjistili, že Ruská biatlonová unie ani další národní sportovní federace nebyly do systému přímo zapojeny,“ dodává právník s tím, že pokud se objeví další informace, může se i pohled unie změnit.