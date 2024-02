ŽIVĚ: V Novém Městě na Moravě startuje biatlonové mistrovství světa

V Novém Městě na Moravě ve středu začíná biatlonové mistrovství světa. Úvodní závod šampionátu, smíšená štafeta, začíná ve Vysočina Aréně v 17.20. Ve stejný čas začíná přímý přenos na Radiožurnálu Sport, biatlonové studio začne už v 16 hodin. Na Radiožurnálu budou probíhat aktuální vstupy. Nové Město na Moravě 14:10 7. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vysočina Aréna v Novém Městě na Morave | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Českými aktéry středečního závodu budou Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Markéta Davidová a Jessica Jislová. Tato čtveřice bude aspirovat na zisk medaile.

Pro českou sestavu může být motivací bronz jejich krajanů před jedenácti lety. „Mít dobrý vstup do šampionátu je samozřejmě dobré, ale nikde není řečeno, že první úspěch může garantovat celé mistrovství světa. Pro nás je to ale částečné vítězství v tom, že v případě některých závodníků spadne tréma z domácího prostředí. Určitě bychom do toho chtěli vstoupit dobře,“ řekl novinářům sportovní ředitel Českého biatlonu Ondřej Rybář.

Vše už se chystá na start světového šampionátu v biatlonu Ve vysílání @RadiozurnalS uslyšíte od 16 hodin Speciál, ve kterém promluví Ondřej Moravec a Jiří Hamza

V 17.20 bude odstartován závod smíšených štafet, který uslyšíte v přímém přenosu https://t.co/uuwjVdpCfC pic.twitter.com/si0HSnA1M8 — Radiožurnál Sport (@RadiozurnalS) February 7, 2024

Přípravy na start šampionátu zkomplikovalo v minulých dnech počasí a pondělní tréninky znemožnil silný vítr, ale úvodní závod se po dohodě organizátorů s Mezinárodní biatlonovou unií uskuteční podle plánu.

Smíšenou štafetu v německém Oberhofu, kde probíhalo loňské mistrovství světa, vyhráli Norové, kteří pokořili stříbrné Italy. Bronzové medaile brali reprezentace Francie. České kvarteto ve složení Tereza Voborníková, Markéta Davidová, Michal Krčmář a Tomáš Mikyska obsadilo pátou příčku.

