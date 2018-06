Olympijský výbor zastavil finanční podporu biatlonu. ‚Může to prospět k očistě prostředí,‘ myslí si Hamza

K tomuto kroku vedlo MOV podezření, že Mezinárodní biatlonová unie kryla pozitivní testy ruských sportovců, těch mělo být podle rakouských vyšetřovatelů během pěti let celkem 65. Jak zjistila agentura AP, měli za to funkcionáři dostat úplatek ve výši zhruba šesti a půl milionu korun.

Korupce provázela i volbu ruské Ťumeně za pořadatele MS 2021. Unie je zároveň podezřelá i z finančního podvodu. Předseda českého biatlonového svazu Jiří Hamza postup MOV v podobě zastavení přísunu financí vítá.

„Myslím si, že je to logické vyústění toho, co se v IBU poslední dva roky dělo. MOV na to mohl zareagovat a myslím si, že to může jenom prospět k očistě našeho prostředí,“ říká pro Radiožurnál Hamza.

Peníze nedostane IBU minimálně do září, kdy se se bude volit její nový předseda. Ten nahradí Anderse Besseberga, který je spolu s generální sekretářkou Nicole Reschovou mezi podezřelými v dopingové a korupční kauze.

Kandidáty na nového šéfa jsou Lotyška Baiba Brokaová a Olle Dahlin ze Švédska. Jiří Hamza, který Besseberga dlouhodobě kritizoval, se uchází o post prvního místopředsedy.

„Je nás tam pět kandidátů a myslím si, že i zbytek těch lidí může ukázat novou cestu. Je to o lidech, kteří budou chtít pracovat. Nemůžeme se tvářit, že se nic nestalo. Myslím si, že by měli dostat šanci lidé, kteří biatlon očistí,“ věří Hamza.

Aby MOV obnovil finanční podporu biatlonu, musí Mezinárodní biatlonová unie reformovat antidopingový program a říct, jak bude doping u ruských sportovců řešit.