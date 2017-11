Šéf biatlonistů Hamza: Nejsme spokojeni. Kvůli ruskému dopingu se schválil kalendář zas jen na rok

Nové Město na Moravě bude po dvou letech opět hostit Světový pohár v biatlonu. Největší hvězdy se sjedou na Vysočinu těsně před příštími Vánocemi, termín 17. - 23. prosince se ještě může posunout. Prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza ale není úplně spokojen. Čekal, že se schválí delší kalendář akcí. Nové Město na Moravě 17:39 21. 11. 2017 (Aktualizováno: 18:47 21. 11. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český biatlonový tým, zcela vpravo Jiří Hamza | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

„Nejsme úplně spokojeni, protože o víkendu se měl schvalovat čtyřletý kalendář a kvůli ruskému dopingu se schválil zas jen kalendář na rok. Měli jsme draft toho kalendáře a podle něj jsme měli mít tři roky za sebou SP, ale do vyjasnění a do kongresu MOV, který je 5. a 6. prosince, naše vedení odložilo rozhodnutí na další roky,“ řekl serveru iROZHLAS.cz prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza.

„Je to pořád taková salámová metoda, ale myslím, že český biatlon si zaslouží pořádat SP pravidelně. Nové Město se ukázalo jako jedna z nejlepších destinací. Věříme, že přijde velké množství lidí a ukážeme, jak máme v Česku biatlon rádi, dodal.

Takže Nové Město na Moravě má ambici pořádat Světový pohár pravidelně?

V předběžném draftu na čtyři roky máme třikrát Světový pořád za sebou, v roce 2022 jsme chtěli pořádat MS juniorů, ale pořád se schválení definitivního kalendáře kvůli ruské dopingové aféře odkládá.

Přitom dopingová aféra se táhne už velmi dlouho.

My jsme si mysleli, že se termínové věci vyřeší v květnu, pak v říjnu, pak v listopadu a pořád se to odkládá. Myslím, že aféra s dopingem se nevyřeší ani v prosinci. Je to složitější, než to vypadá. Teď se údajně objevilo velké množství nových důkazů.

Budeme muset zaujmout nějaké stanovisko, protože olympiáda je za dveřmi. Ale aféra se určitě bude řešit i po olympiádě a je celkem tragikomické, že to dodnes není vyřešené. Rozumím právnímu rozměru, ale my jsme vždy tvrdě bojovali proti ruskému dopingu a hodláme v téhle pozici jako český biatlon i dál setrvat.

Kalendář Světového poháru v biatlonu 2018/2019 1. kolo – SLO/Pokljuka 3. – 9.12. 2018

2. kolo – AUT/Hochfilzen 10. – 16.12. 2018

3. kolo – CZE/ NMNM 17. – 23.12. 2018

4. kolo – GER/Oberhof 7.- 13. 1. 2019

5. kolo – GER/Ruhpolding 14. – 20. 1. 2019

6. kolo – ITA/Antholz 21. – 27. 1. 2019

7. kolo – CAN/Canmore 4. – 10. 2. 2019

8. kolo – USA/Soldier Hollow 11. – 17. 2. 2019

WCH Östersund/SWE 7. – 17. 3. 2019

9. kolo – NOR/Oslo 18. – 24. 3. 2019

V kalendáři má Nové Město termín do 23. prosince, dá se nějak posunout?

Předběžně je se televizemi a marketingovými agenturami domluveny, že by se končilo o den dřív, v sobotu 22. Osobně si neumím představit, že se výpravy budou vracet na Štědrý den domů. Ne všude se slaví Štědrý večer, ale ve většině evropských zemí ano, takže budeme usilovat, aby SP skončil 22. a všichni včetně diváků se mohli rozjet na Vánoce domů. Myslím, že den klidu každý přivítá.

O pořádání SP jste věděli, je pro potvrzení termínu nějakým impulsem pro přípravy?

Jednáme s ministerstvem ohledně dalších investic do areálu. V létě máme i MS na kolečkových lyžích, což je významná akce, takže bychom tu elitu mohli přivítat během čtyř měsíců dvakrát.

Uvidíme, kdy budeme znát definitivní kalendář. Hned z počátku příštího roku bychom chtěli spustit předprodej vstupenek, abychom měli jasno, jak se připravovat dál, jaké dělat tribuny, jaký je divácký zájem. Předpokládám, že bude zase hodně velký, tak abychom areál nepředimenzovali a byli schopni splnit všechna bezpečnostní opatření.

Chystáte pro fanoušky něco nového?

Budeme rozšiřovat parkovací kapacity vně areálu a přes léto asfaltovat dráhy. Určitě chceme divákům daleko víc zvednout komfort, chceme stacionární toalety. Uvidíme, na co dosáhneme finančně, protože všechno je strašně nákladné a po dotační aféře, která má pořád dozvuky, není jednoduché na peníze dosáhnout.

Už máte nějaké reakce přímo z biatlonové reprezentace?

Dneska jsem s nikým nemluvil, ale draft kalendářů jsme znali, takže bychom měli pokračovat v únoru 2020 a březnu 2021. Jen se pořád čekalo na definitivní schválení draftu, ale bohužel to ruská aféra odsouvá, protože není jasné, jestli tam ruská centra budou, nebo ne.