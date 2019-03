‚Fandím Švédsku, Česku a taky Kanadě.‘ Olympijská vítězka si vzala česko-kanadského servismana

„Dobré ráno, dobrou chuť, dobrou noc,“ vyjmenovává Anna-Carin Olofssonová-Zideková.

S češtinou olympijské vítězky z Turína je to prý slabé, kromě pozdravů nebo slova pivo umí už jen pár povelů jako „sedni“ nebo „lehni“, protože psi jejího tchána jiné řeči nerozumí. Možná by se ale hodilo rozšířit slovní zásobu i na výrazy „pojď“ nebo „do toho“, Anna Carin Olofssonová-Zideková totiž fandí i českým biatlonistům.

„Jo, jasně, snažím se v televizi vidět co nejvíc závodů, ale naše malé děti chtějí kolikrát dělat něco jiného než sedět před televizí a dívat se na biatlon. Ale když se koukám, tak samozřejmě fandím Švédsku, Česku a taky Kanadě,“ naráží Anna Carin na zemi, do které její manžel jako malý s rodiči emigroval a ve které se pro většinu lidí z jeho příjmení Žídek vytratily háček s čárkou.

Žídkovi nebo Zidekovi, jak chcete, mají desetiletého syna Liama a pětiletou dceru Khaleesi, takže není divu, že bývalá švédská hvězda sleduje biatlon spíše zpovzdálí. Zatímco Tomáš tráví zimy na cestách, ona se musí vedle práce lyžařské trenérky starat ve švédském Lillhärdalu o domácnost.

„Někdy bych si přála, aby den měl víc hodin, abych toho víc stihla. Když pracujete, máte doma dvě děti a dva psy, tak to občas není snadné. A když Tom konečně přijede, je to jako mít doma třetí dítě,“ usmívá se Olofssonová-Zideková.

„Tak to je, no. Já si hraju s děckama a je to super,“ směje se šéf servismanů českých biatlonistů Tomáš Žídek. Třeba bude jednou připravovat lyže na profesionální úrovni i svým dětem, ale u syna minimálně prozatím vede hokej.