Český biatlon se o budoucnost bát nemusí, říká prezident svazu Hamza. Potěšil ho posun Voborníkové

Biatlonová sezona je u konce, jak ji hodnotíte?

Nebyla špatná, ani dokonalá. Rezerv je tam dost, ale udělali jsme dost velký pokrok. Samozřejmě tam schází nějaká třešnička v podobě medaile z mistrovství světa, ale například Tereza Voborníková a klučičí kategorie se posunuly dost výrazně. Můžeme na příští rok hledět s optimismem.

Než se budeme věnovat těm optimistickým věcem, co vás na sezoně nepotěšilo?

Střelecká stabilita určitě ještě není taková, jakou má ta absolutní světová špička. Na druhou stranu, u kluků je vidět obrovský běžecký pokrok, a pokud zapracujeme, včetně holek, před příští sezonou, myslím, že do té špičky už chybí jen kousíček.

Co vám přineslo největší radost?

Určitě mužská štafeta v Oberhofu, kde se jasně ukázalo, jak velká je perspektiva tohoto družstva. Dále posun Terezy Voborníkové mezi širší světovou špičku a pak zlepšení kluků v běžecké části. Pokud to doplníme zlepšenou střelbou, můžeme se do budoucna koukat velice optimisticky.

Mluvil jste hlavně o Tereze Voborníkové, ale zdá se, že Česko má velký příslib do budoucna s více mladými závodníky...

Za posledních pět let máme zhruba 20 medailí z juniorských mistrovství světa, takže tento potenciál se musí v něco v budoucnu přeměnit. O budoucnost se český biatlon bát nemusí. U kluků vůbec, v té holčičí kategorii je těch perspektivních závodnic méně, ale to je podle mě celosvětový problém. Máme osm kluků, kteří budou aspirovat na áčko a všichni skvěle prošli mládežnickými kategoriemi. Toto družstvo může v Novém Městě na Moravě a hlavně na olympijských hrách v roce 2026 pomýšlet na hodně vysoká umístění.

Posun Terezy Voborníkové byl podle Jiřího Hamzy jedním z největších pozitiv uplynulé sezony | Zdroj: Profimedia

Jaká jsou tedy očekávání od příštího roku i vzhledem k tomu, že mistrovství světa bude právě v Novém Městě na Moravě?

Očekávání budou velká, bude to velký test nové generace. Jsem moc rád, že si letos vyzkoušeli některé závody, byť to s některými trochu zacvičilo před mistrovstvím světa. Trochu mi to připomenulo rok 2012, kdy jsme taky očekávali dost dobré výsledky a spoustu závodníků se pod tíhou okamžiku zlomila. Takže je dobře, že jsme si otestovali atmosféru a do příštího roku můžeme s otevřeným hledím.

Myslím, že pokud zdraví dovolí, Markéta Davidová se příští rok zařadí už mezi tu absolutní světovou špičku – top trojku nebo čtyřku. U kluků očekávám také velký progres, ale musíme mít zdravá očekávání. Z pozice svazu se jim snažíme zajistit co nejlepší podmínky. To je náš úkol, jsme takoví servismani.

Věřím, že se to vše seběhne a na mistrovství v Novém Městě bude před plným hledištěm více medailí než minule, i když tehdy byla jen jedna.

V jaké fázi je rok před šampionátem jeho příprava?

Navazujeme na dlouhodobou práci týmu, který se několik let nemění. Nyní začínají zasedat ty širší výbory, je to o integrovaném záchranném systému a o přípravě. Samozřejmě, tři roky jsme také neměly diváky. To nám ukázalo, že na některé věci jsme zapomněli, takže vylepšovat je co. Čeká nás dostavba areálu a chceme, aby to bylo jedno z nejúspěšnějších mistrovství světa v historii.

Upřímně, jak jsme do toho šli v roce 2013 jako nepolíbený organizátor, tak dnes se od nás očekává už ta nejvyšší kvalita. Tu laťku chceme držet, i protože jsme pravidelně zařazováni mezi pořadatelé závodu Světového poháru, a neradi bychom o toto privilegium přišli.