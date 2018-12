Štafeta biatlonistům pokazila volné dny, šanci na nápravu budou mít při ‚individuálech‘

Byli natěšení na novou sezonu a zvědaví, jestli se hned v prvním závodě pozitivně projeví trenérské změny. Jenže v úvodní den Světového poháru ve slovinské Pokljuce čeští biatlonisté rozhodně nezazářili. Čtrnácté místo ve smíšených štafetách trochu kazí náladu i pro následující volné dny. Pokljuka/Slovinsko 8:21 3. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veronika Vítková předávala Štafetu se ztrátou 26 sekund, Markéta Davidová ale nabrala dalších dvě a půl minuty. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

„Já fakt nevím, strašně mě to mrzí, protože už jsem se cítila dobře, ale potom jsem tam dala takovou ‚prasárnu‘. Ani nevím, jak bych se nazvala, vážně mě mrzí, že jsem to ostatním pokazila. Nemám k tomu asi co víc říct,“ neskrývala pro Radiožurnál biatlonistka Markéta Davidová zklamání po pokaženém úseku štafety.

Mrzí mě to, dala jsem tam ‚prasárnu‘, smutnila po neúspěšné střelbě ve štafetě Markéta Davidová Číst článek

Veronika Vítková jí předala pomyslný štafetový kolík na 9. místě se ztrátou 26 sekund na čelo, jenže Davidová selhala na střelnici, po obou musela na trestný okruh a ztráta se vyšplhala téměř na 3 minuty.

Těžkou první prosincovou neděli tak zažil muž, který poprvé stál u trati v české reprezentační bundě. Norský kouč českého týmu Egil Gjelland skrz dalekohled sledoval, jak jeho svěřenkyně obstřeluje terč a pak přes vysílačku poslouchal, jak narůstá ztráta na soupeře.

„Je to těžké. Samozřejmě jsme si to představovali úplně jinak. Nebyl to dobrý start, ale už brzy může být všechno zase úplně jinak. Takový je prostě biatlon,“ neztrácel klid trenér ženského týmu, který se na jaře nechal zlanařit vedením českého biatlonu, v Norsku nechal rodinu i fungující farmu a půl roku připravoval český tým před drsnou premiérou.

Další závod až ve středu

Jde sice jen o jeden nepovedený závod, bohužel zvýrazněný tím, že šlo o tolik sledovaný vstup do sezony. Následující dva volné dny by za jiných okolností mohly být příjemnější.

„Nejdřív je potřeba si to trošku vyhodnotit, ale pak už se musíme soustředit na ‚individuál‘. Nejlepší by bylo, aby se to někomu povedlo, aby se tým dostal na vlnu. Je jedno komu. V tomhle už se nechci patlat,“ dívá se dopředu Michal Krčmář.

Šanci na lepší výsledky budou mít biatlonisté po volných dnech. Muži pojedou další závod ve středu, kdy je čeká vytrvalostní závod na 20 kilometrů, ženy poběží ve čtvrtek o pět kilometrů méně.