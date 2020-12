Ve sprintu byla nejlepší českou biatlonistkou na 21. místě Davidová, výhru slaví Eckhoffová

Davidová měla třetí nejrychlejší běžecký čas, ale kvůli třem trestným kolům na páté místo z minulého týdne nenavázala. Na vítěznou Eckhoffovou ztratila více než minutu, od elitní desítky ji před sobotní stíhačkou dělí půlminuta.

„No já vlastně moc nevím, co se tam dělo a proč to nepadalo. Štvě mě to, protože jsem si za poslední čtyři tréninky dala tak čtyři jedničky, jinak jsem chodila vždy s nulama. Vůbec nevím, proč to tak bylo,“ sdělila těsně po závodě Radiožurnálu Davidová.

V závěrečném kole se Davidová dostala před Jislovou i Puskarčíkovou, které chybovaly jen jednou. Puskarčíková si díky 22. příčce připsala první body v sezoně a poprvé poběží stíhačku. Nejlepší individuální výsledek v sezoně zaznamenala i Jislová.

Charvátová až na 67. místě

Lucie Charvátová po kolapsu při střelbě vestoje z nedělní stíhačky tentokrát dva terče při druhé položce zasáhla, ale přidala k tomu dvě chyby vleže a po pěti trestných kolech skončila na 67. místě.

Do Vánoc tak už závodit nebude. Do stíhačky nepostoupila a ztratila i šanci na účast v nedělním závodě s hromadným startem.

Eckhoffová v pátek dominovala na trati, zbytku pole nadělila více než dvacet sekund. Díky tomu i s jednou chybou zvítězila o 7,6 sekundy před bezchybnou Ingrid Landmark Tandrevoldovou.

Třetí skončila Marte Olsbuová Röiselandová, která udržela vedení v průběžném pořadí Světového poháru.

V sobotu se v Hochfilzenu poběží oba stíhací závody.