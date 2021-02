Davidová i další české biatlonistky ve sprintu propadly, zlato vybojovala suverénní Norka Eckhoffová

Markéta Davidová i další české biatlonistky v sobotním sprintu na mistrovství světa v Pokljuce selhaly. Davidová jako jediná postoupila do nedělního stíhacího závodu, ale kvůli čtyřem chybám na střelnici do něj vyrazí až ze 44. místa. Titul získala Tiril Eckhoffová z Norska a posunula se do čela Světového poháru.

