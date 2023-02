Nechutné a neskutečně těžké, zhodnotila podmínky po štafetovém závodě biatlonistek Charvátová

V sestavě Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková, Markéta Davidová a Lucie Charvátová obsadily sedmé místo. I proto, že jak Markéta Davidová, tak Lucie Charvátová musely v propršeném a větrném závodě na trestné kolo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Lucií Charvátovou po sedmém místě ze štafety na mistrovství světa

Lucie, jak se po závodě cítíte?

Je to tady nechutný. Opravdu, tohle si snad nikdo nezasloužil a nikomu bych to nepřála. Neskutečně těžké. Už když se člověk dostával na start, tak prostě je na hraně toho, že je to těžké.

Vůbec bych se nedivil, kdyby se vám v těchto podmínkách závodit nechtělo?

Závodit se mi chtělo, to jo, ale byla jsem od rána neskutečně nervózní. Když jsem viděla závody kluků, tak jsme to prožívaly, fandily jsme jim, protože v tomhle závodě se ukázalo, že stát se může cokoliv. Střelnice je nevyzpytatelná, někoho smete, někdo si s tím poradí lépe, takže jsem doufala do poslední rány, že se něco může stát. Přišlo mi, že jediný, kdo to ale odnesl, jsem samozřejmě byla já a to mě neskutečně mrzí, protože to je začarovaný kruh.

Markéta Davidová vás poslala na trať jakou čtvrtou, pak jste běžela spíše pátá do předposlední střelby, po které jste musela na trestný okruh. Cítila jste, že ty podmínky byly nesnadné?

Ta štafeta byla od začátku rozeběhnutá nádherně. Myslím, že duo Terka a Terka to zvládlo bravurně na to, jak jsou mladé a na podmínky. Byl to od nich skvělý výsledek, Markéta to výborně podržela. Samozřejmě u mě visel otazník, jestli to zvládnu, nebo ne. Je potřeba zmínit, že na čtvrtém úseku jsou ty nejlepší závodnice a střelecky jsem to fakt nezvládla. Nechci říct, že jsem to tempo přepálila, to ne, ale na čtvrtém úseku se poprat s nejsilnějšíma závodnicema, to je oříšek pro každého, kdo by se na čáru postavil.

Jaké pro vás bylo být v takové elitní společnosti?

Je lepší si to nepřipouštět a nekoukat se holkám do tváře na startu, protože by to člověka mohlo akorát znervóznit. Už v Ruhpoldingu se mi povedlo s nimi držet tempo, tak jsem věřila, že se mi to povede i dnes, ale nepovedlo.

Sedmé místo berete, nebo je to za hranicí spokojenosti?

Startovaly jsme s číslem sedm a je to místo, kam ve Světovém poháru patříme. Někdy bojujeme o lepší umístění, ale v průměru je to výsledek, kam dlouhodobě zapadáme.

Holky dneska dřely, co to šlo. V těžkých podmínkách se bohužel nevyhnuly trestným kolům a z mistrovství světa si odvezou 7. příčku. pic.twitter.com/Ds5cookfcC — Český biatlon (@ceskybiatlon) February 18, 2023