Biatlonovou štafetu v Anterselvě vyhrály Švédky, české reprezentantky dojely na jedenáctém místě

Z českého kvarteta na poslední chvíli vypadla Tereza Voborníková. „Terka se dneska necítila ráno ve své kůži, tak jsme se rozhodli, že ji nepustíme dneska do startu a bude se soustředit na mistrovství světa,“ řekl České televizi trenér Lukáš Dostál.

Místo Voborníkové štafetu rozběhla Otcovská. Se dvěma opravami zvládla střelbu a dlouho i solidně běžela, jenže v posledním kole ve sjezdu spadla a nakonec předala jako dvanáctá s více než minutovým mankem na čelo.

Vinklárková při štafetovém debutu v sezoně na střelnici sice spotřebovala jen jeden náhradní náboj, ale na trati na konkurentky nestačila. Celkově nabrala další více než minutu a propadla se na třináctou příčku.

Po absenci v Ruhpoldingu se vrátila do štafety Charvátová. Stejně jako při dvou předchozích startech v ženské štafetě musela na dvě trestná kola. Na položce vestoje sice trefila první dvě rány, ale pak z dalších šesti pokusů mířila přesně pouze jednou. České štafetě polepšila na 12. místo, ale ztráta narostla už na 3:43,2 minuty.

Finišmanka Jislová nechala zapomenout na nepovedený výkon ze štafety v Ruhpoldingu a zazářila na střelnici, kde nepotřebovala ani jeden náhradní náboj. Vzhledem k velkým odstupům to ale stačilo jen na zlepšení na 11. místo.

Souboj o vítězství mezi Norkami a Švédkami se rozhodoval v závěrečném běžeckém kole. Na finiš nedošlo, protože Ingrid Landmark Tandrevoldová po kolizi se švédskou finišmankou Hannou Öbergovou těsně před stadionem spadla. V cíli ztratila 13,4 sekundy. Třetí příčku obsadily Francouzky.

A crucial moment of the final lap. Hanna Oeberg and Ingrid Tandrevold went ski-to-ski. After a fall Tandrevold couldn’t catch up and Sweden claimed their second win of the season.#biathlon @eurovisionsport pic.twitter.com/6JmS0UhFXD