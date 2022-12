Na střelnici jsem si věřil a říkal si, že to nějak dopadne, radoval se Mareček po vydařené štafetě

Štafeta českých biatlonistů vybojovala ve finském Kontiolahti cenné páté místo a dosáhla tak nejlepšího výsledku od Světového poháru v Hochfilzenu v prosinci roku 2020.

Až na zkušeného Michala Krčmáře tvoří přitom reprezentační tým závodníci, kterým je jen lehce přes dvacet let.

„Řekl bych, ať to zkusí, ať si dělají svoji práci, protože na trestná kola chodí velký borci. Já jsem byl taky hodněkrát na kole a nikde není napsaný, že já nepůjdu nikdy na kolo. To se stává a je to v biatlonu běžné, ale musí udělat práci, jakou umí a nemít z toho strach a jít do toho naplno,“ popisoval Michal Krčmář přístup, se kterým by měli mladí čeští závodníci nastupovat do závodů Světového poháru.

A jakoby se stalo - nejlepšího českého biatlonistu posledních sezón vyslyšel na prvních štafetových úsecích jak dvaadvacetiletý Tomáš Mikyska, tak o rok starší Jakub Štvrtecký.

Povedená střelba

Vůbec nejvíc si ale vzal slova Michala Krčmáře k srdci loňský juniorský mistr světa, jedenadvacetiletý Jonáš Mareček, který zvládl roli finišmana české štafety jako ostřílený profesionál.

„Myslím, že jsem to spíš pošetřil do finiše a on tím, že nastoupil trochu dřív, tak mu to pak na závěrečných metrech nedalo a tam jsem ho předjel,“ řekl po závodě Jonáš Mareček ke spurtu v cílové rovince, kterým jen korunoval vydařený výkon celého týmu.

Tlak očekávání na sebe přitom na posledním sedm a půl kilometrovém úseku nenechal dopadnout ani při dvou střeleckých položkách, na kterých musel jen jednou dobíjet.

„Že bych byl nervózní, to ne, protože jsem na některých závodech byl nervóznější. Střelba mi šla ve vytrvalostním závodě i při trénincích, takže na střelnici jsem si věřil a říkal si, že to prostě nějak dopadne,“ řekl Jonáš Mareček k dobré střelecké formě, kterou prokázal už ve vytrvalostním závodě, ve kterém netrefil jen jeden z dvaceti terčů.