Nejlepší výsledek Jislové na Světovém poháru, v Le Grand-Bornand dojela na dvanáctém místě

Na první položce vleže zastřílela Jislová čistě a držela si od vedoucí Marte Olsby Röiselandové minutový odstup. Na té druhé se sice začervenal poslední terč, ale potom vestoje nabarvila Jislová všechny na bílo a útočila na první desítku, na kterou jí scházelo dvanáct vteřin.

Jislové se podařil Světový pohár, vyrovnala své maximum. Davidová nepojede stíhačku Číst článek

O dvacet sekund za ní se po třetí položce dotahovala Lucie Charvátová, která startovala na 37. místě a na kontě měla rovněž jednu chybu.

Klíčová poslední položka

Rozhodovala tak poslední položka. Na ní Jislová jednou minula a do nejlepší desítky se tak nedostala, dojela dvanáctá. Byl to její nejlepší výsledek na Světovém poháru v kariéře. Zajistila si tím účast na nedělním závodě s masovým startem.

Poslední střelba potopila Charvátovou, která se netrefila hned čtyřikrát a propadla se s celkovými sedmi chybami až na 44. příčku.

Jen o dvě pozice za ní dojela ve svém nejlepším závodě mezi elitou Tereza Voborníková. Ta neodstartovala nejlépe, hned na první ležce jela na dvě trestná kola. Na dalších střeleckých zastávkách kroužila v součtu už jen jednou. Málem tak dohnala Charvátovou, na kterou stáhla dvacet sekund.

Medaile pro sestry Öbergové

Vyhrála Švédka Elvira Öbergová, která před sebe na čele nikoho nepustila už od druhé položky, po které na prvním místě vystřídala svou sestru Hannu Öbergovou. Ta nakonec skončila třetí. Stříbro vybojovala Marte Olsbu Röiselandová z Norska.

Stíhačka se jela bez české jedničky Markéty Davidové, které nevyšel čtvrteční sprint a z 62. místa se do závodu nekvalifikovala. V neděli ale bude na startu závodu s hromadným startem, stejně jako Jislová.

Kompletní výsledky stíhacího závodu v Le Grand-Bornand:

Ženy - stíhací závod (10 km): 1. E. Öbergová (Švéd.) 29:27,0 (2 tr. okruhy), 2. Simonová (Fr.) -4,2 (1), 3. H, Öbergová (Švéd.) -11,6 (2), 4. Röiselandová (Nor.) -13,4 (3), 5. Vittozziová (It.) -19,6 (1), 6. Bescondová (Fr.) -30,7 (1), 7. Hauserová (Rak.) -40,5 (1), 8. Mironovová -52,0 (1), 9. Rezcovová (obě Rus.) -52,4 (3), 10. Wiererová (It.) -55,1 (2), ...12. Jislová -1:32,8 (2), 44. Charvátová -3:35,2 (7), 46. Voborníková (všechny ČR) -3:41,5 (3).

Pořadí SP (po 8 z 22 závodů): 1. Röiselandová 379 b., 2. E. Öbergová 327, 3. Alimbekavová 305, 4. Solová (obě Běl.) 291, 5. Hauserová 289, 6. H. Öbergová 287, ...11. Davidová 193, 26. Jislová 117, 47. Puskarčíková 30, 58. Charvátová 21, 69. Vinklárková (všechny ČR) 12.