Krčmář si ve stíhacím závodě polepšil o devět příček, Mikyska o deset. Opět triumfoval Johannes Bö

Biatlonista Michal Krčmář se ve stíhacím závodě Světového poháru v Kontiolahti posunul o devět příček a dojel na 23. místě. Jednatřicetiletý rodák z Vrchlabí přišel o lepší umístění po třech chybách při střelbě vestoje. Na sobotní triumf ze sprintu navázal Nor Johannes Thingnes Bö, který porazil o 19,2 vteřiny krajana Sturlu Holma Laegreida. Třetí byl Emilien Jacquelin z Francie. Aktualizujeme Kontiolahti (Finsko) 13:34 4. prosince 2022

Pro první body v kariéře v SP si ve Finsku dojel Tomáš Mikyska. Dvaadvacetiletý reprezentant si po dvou chybách polepšil o deset příček a skončil dvaatřicátý. Mikuláš Karlík minul na střelnici pět terčů a dojel na 44. místě.

Nejzkušenější český biatlonista Krčmář vstoupil do závodu nadějně. Díky stoprocentní střelbě vleže se posunul na 17. místo. Při první položce vestoje však minul poslední terč a během závěrečné zastávky na střelnici pak udělal další dvě chyby.

„Nejsem zklamaný ani naštvaný, ale nemůžu ani úplně skákat radostí do stropu, protože závěr závodu se mi nevyvedl. Běžecky to bylo velice dobré. Byla tam pak přede mnou už velká díra, takže bylo těžké se posouvat dopředu, ale tak to ve stíhačkách bývá. Když se chcete posunout dál, musíte zvládnout střelbu ve stoje, což se mně nevydařilo,“ řekl Krčmář Radiožurnálu.

Vítězný Bö si připsal druhé vítězství za sebou a upevnil si vedení v čele Světového poháru o 19 bodů před Laegreidem. Devětadvacetiletý Nor může letos zaútočit na čtvrtý celkový triumf.

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko) - stíhací závody:

Muži (12,5 km): 1. J. T. Bö 32:44,4 (3 trest. okruhy), 2. Laegreid (oba Nor.) -19,2 (2), 3. Jacquelin (Fr.) -47,3 (2), 4. Samuelsson (Švéd.) -1:12,7 (2), 5. Rees (Něm.) -1:20,7 (2), 6. Nelin (Švéd.) -1:32,0 (2), ...23. Krčmář -3:11,1 (3), 32. Mikyska -3:42,8 (2), 44. Karlík (všichni ČR) -4:27,5 (5).

Pořadí SP (po 3 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 209 bodů, 2. Laegreid 190, 3. Rees 155, 4. Samuelsson 145, 5. Zobel (Něm.) 126, 6. Hartweg (Švýc.) 124, ...20. Krčmář 55, 44. Štvrtecký (ČR) 14, 51. Mikyska 9.