Stíhačku v Ruhpoldingu vyhrál Fourcade. Moravec se po jízdě bez chyb posunul na 18. místo

Ondřej Moravec byl nejlepším českým biatlonistou v nedělních stíhacích závodech na Světovém poháru v Ruhpoldingu. Díky bezchybné střelbě se posunul ze 30. na 18. místo. O tři příčky za ním skončil Michal Krčmář, který s jednou chybou poskočil o 17 míst. Vítězný hattrick v Ruhpoldingu zkompletoval Francouz Martin Fourcade. Ruhpolding 15:56 19. ledna 2020

Pětatřicetiletý Moravec skončil třicátý ve čtvrtečním sprintu a měl nejvýhodnější pozici z českých reprezentantů. Díky přesné mušce se posouval kupředu, i když na trati nepatřil k nejrychlejším.

Krčmář s ním po dvou nulách vleže přijížděl na první střelbu, ale pak jednou minul a nakonec obsadil 21. místo. Nedařilo se Jakubu Štvrteckému, který se kvůli pěti chybám propadl z 31. příčky na 45. místo.

Sedminásobný vítěz Světového poháru Fourcade od začátku roku dokonale využívá absence Nora Johannese Thingnese Böa, jenž s manželkou očekává narození potomka. V roce 2020 vyhrál všechny čtyři individuální závody. V Ruhpoldingu navázal na těsnou výhru ze sprintu.

Rozhodl při třetí položce, kdy byl neomylný, zatímco jeho krajan a největší konkurent Quentin Fillon-Maillet jednou minul. Vedení potvrdil závěrečnou nulou a v tomto kole Světovém poháru společně se štafetovým úspěchem zaznamenal třetí triumf.

Biatlonisté se nyní přesunou do slovinské Pokljuky, kde se příští týden uskuteční další kolo Světového poháru. Začne ve čtvrtek vytrvalostním závodem mužů.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo):

Muži - stíhací závod 12,5 km: 1. M. Fourcade 31:26,8 (0 tr. okruhů), 2. Fillon Maillet (oba Fr.) -17,6 (1), 3. Christiansen (Nor.) -46,0 (1), 4. Desthieux (Fr.) -46,1 (1), 5. Doll (Něm.) -52,2 (1), 6. Jacquelin (Fr.) -1:04,9 (3), 7. T. Bö (Nor.) -1:05,4 (1), 8. Guigonnat (Fr.) -1:06,4 (1), 9. Dale (Nor.) -1:07,4 (1), 10. Loginov (Rus.) -1:08,7 (2), ...18. Moravec -1:59,2 (0), 21. Krčmář -2:26,6 (1), 45. Štvrtecký (všichni ČR) -3:51,6 (5).

Průběžné pořadí SP (po 11 z 24 závodů): 1. M. Fourcade 507, 2. Fillon Maillet 436, 3. Desthieux 435, 4. T. Bö 391, 5. Loginov 390, 6. Jacquelin 380, ...22. Krčmář 168, 27. Moravec 226, 44. Štvrtecký 58, 64. Václavík 19, 68. Šlesingr 12, 72. Krupčík (všichni ČR) 7.