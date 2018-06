Rady od olympijské vítězky. Biatlonistům pomůže se střelbu Kateřina Emmons

Sama posbírala řadu medailí, ty týmové snad ani nejdou spočítat, individuálních získala na olympijských hrách, na mistrovstvích světa i Evropy a na Světovém poháru celkem 24. Teď by ráda k úspěchům pomohla českým biatlonistům.

„Tím, že je střelba hodně technická, tak je to všechno hodně logické, jen se člověk musí odpoutal od toho, co zná, a naučit se přemýšlet trošku jinak. Tohle samozřejmě není proces, který se dá změnit lusknutím prstu, ty zvyklosti jsou v člověku zakořeněné a než se to trochu přebuduje, tak to trvá,“ vysvětluje Emmons.

Kateřina Emmons to zná od svého manžela Matthewa, který už několik let spolupracuje s americkými biatlonisty.

„Určitě žádné vyzrazování tajemství nebude,“ směje se Kateřina Emmons.

Zatímco Matthew s Američany dokonce objíždí některé závody, pomoc Kateřiny má být přece jen skromnější. Počítá, že se s Krčmářem a spol. bude potkávat zhruba jednou měsíčně a případně konzultovat na dálku - tak, jak jí to dovolí čtyři děti.

„Když se hledají možnosti, jak jdou věci skloubit, tak skloubit jdou. Jsou dvě možnosti jak takhle žít v každé rodině, ale zvlášť asi v té větší. Maminka je doma, stará se o domácnost a je na sto procent maminka, nebo se najde někdo, kdo s domácností pomůže, aby maminka mohla pracovat. A mně pasuje ta druhá možnost,“ vysvětluje nová hvězdná posila českých biatlonistů Kateřina Emmons.