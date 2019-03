Kdo a kam střílí? Fanoušky na biatlonovém mistrovství informuje novinka nad terči

„Už jsem si říkal, co to udělá, až do toho někdo omylem střelí. Rozprskne se to? Rozsype? Udělá to pavouka?“ s úsměvem dumá Michal Šlesingr, co se stane, až některý z reprezentantů kulkou místo terče trefí grafický pás – novou výbavu střelnice v Östersundu.

Ale něco takového snad při střelbě střízlivého biatlonisty nehrozí. Ukazatel střelby je více než metr nad terči. Zatímco fanoušci si novinku pochvalují, závodníci ji skoro nepostřehnou.

„Na nás na střelce to vůbec nemá vliv. Trošku jsem to zaregistroval na ležce, když jsem se dostával do polohy, ale okamžitě mi to vyskočilo z hlavy,“ potvrzuje Radiožurnálu Michal Krčmář.

Terč o průměru o 11,5 centimetru sice je i z tribuny vidět docela dobře, ale když přijede na střelnici hned několik biatlonistů najednou, může být docela složité zorientovat se a zjistit, kdo kam míří a na která černá kolečka zrovna pálí.

Když v Östersundu zastaví závodník u střeleckého stavu, na grafickém pásu se okamžitě rozsvítí jeho jméno.

„Je to super. Říkal jsem si, jestli je to jen tady, nebo to bude i jinde. Kamera ukáže prvních pět a pak člověk nemá přehled. Takhle bylo i zespoda vidět, kdo a jak střílí,“ pochvalují si čeští fanoušci, kteří dorazili sem do Švédska.

A snad by mohli příště přehledněji sledovat závody i v jiných areálech, protože členové biatlonová federace by podle Ivora Lehoťana z výkonného výboru rádi zavedli tuhle vymoženost i na jiných střelnicích.

V Östersundu se grafika nad terči znovu rozsvítí při sprintu dvojic, začne deset minut po 17. hodině. Česko budou při premiéře disciplíny na MS reprezentovat Eva Puskarčíková a Ondřej Moravec.

Němka Preussová zaparkovala úplně na kraji, díky grafice to ale vědí i na druhém konci střelnice | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík