Krčmář na střelnici dvakrát chyboval a ve sprintu dojel na 18. místě, závod znovu ovládl Bö

Michal Krčmář jako jediný z českých biatlonistů bodoval v pátečním sprintu v Anterselvě. Se dvěma chybami obsadil osmnáctou příčku. I pátý sprint této sezony Světového poháru vyhrál Nor Johannes Thingnes Bö, který zásluhou jasně nejrychlejšího běhu i s jedním trestným kolem porazil druhého Švéda Martina Ponsiluomu o více než půl minuty. Anterselva 16:20 20. ledna 2023

Po čtvrtečních střeleckých nezdarech českých biatlonistek se ani jejich reprezentační kolegové ve vysoko položené Anterselvě nedostali pod dvě trestná kola. Stříbrný olympijský medailista z roku 2018 Krčmář chyboval jednou vleže a jednou vestoje. Zejména vleže musel střelbu hodně prodýchávat.

„Nesedělo mi to vůbec. Musel jsem hodně ventilovat, hodně dýchat, ležka byla upracovaná, byla dlouhá. Ve stoje to už bylo o něco lepší a kdybych se trochu na trati rozdýchal, ale i tak to na střelnici nebylo uvolněné. Na druhou stranu, dělal jsem, co mi tělo dovolilo, řekl v cíli Krčmář pro Radiožurnál Sport.

Spokojenější byl s během, kde měl jedenáctý čas. Do sobotního stíhacího závodu vyrazí se ztrátou minuty a 40 sekund na vedoucího Böa. Od elitní desítky ho dělí čtrnáct sekund.

Do stíhačky se z českých biatlonistů dostal už jen Adam Václavík, který se čtyřmi chybami obsadil 51. místo. Jakub Štvrtecký, Tomáš Mikyska i Vítězslav Hornig byli daleko za postupující šedesátkou.

Pozici krále této sezony znovu potvrdil mladší ze sourozenců Böových. Na trati byl o více než čtyřicet sekund rychlejší než druhý Ponsiluoma, takže jedna chyba vleže nemohla na jeho dalším triumfu nic změnit. Celkově ovládl devátý ze dvanácti individuálních závodů této sezony a upevnil si vedení ve Světovém poháru.

Stabilní výkonnost prokázal i jeho reprezentační kolega Sturla Holm Laegreid, jenž se i v pátém sprintu této sezony dostal na stupně vítězů. Ke dvěma druhým příčkám dnes přidal potřetí třetí místo.

V sobotu jsou v Anterselvě, kde se koná poslední kolo SP před mistrovstvím světa, na programu stíhací závody mužů i žen.

SP v biatlonu v Anterselvě: Muži - sprint 10 km: 1. J. T. Bö (Nor.) 22:44,1 (1 trest. okruh), 2. Ponsiluoma (Švéd.) -31,4 (1), 3. Laegreid (Nor.) -37,3 (0), 4. Rees (Něm.) -56,7 (1), 5. Christiansen (Nor.) -57,0 (1), 6. Jacquelin (Fr.) -1:07,5 (1), ...18. Krčmář -1:40,3 (2), 51. Václavík -2:41,4 (4), 72. Štvrtecký -3:13,5 (4), 76. Mikyska -3:30,7 (2), 93. Hornig (všichni ČR) -4:26,5 (4). Průběžné pořadí SP (po 13 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 1049, 2. Laegreid 845, 3. Christiansen 548, 4. Fillon Maillet (Fr.) 455, 5. Doll (Něm.) 424, 6. T. Bö (Nor.) 418, ...15. Krčmář 338, 39. Štvrtecký 59, 50. Mikyska 41, 73. Mareček (ČR) 8.