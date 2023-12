Bez dobré střelby nemůžete být vepředu. Jsem ráda, že jsem to dnes zvládla, těšilo Jislovou po sprintu

Nejlepší českou biatlonistkou byla ve sprintu Světového poháru v rakouském Hochfilzenu desátá Jessica Jislová. Na vítěznou Norku Tandrevoldovou ztratila před sobotním stíhacím závodem 57 sekund. „Ve sprintech i štafetách je potřeba dobře zastřílet,“ říká Jislová, která závod dokončila bez chyby, v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Rozhovor Hochfilzen 18:57 8. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jessica Jislová v cíli sprintu v Hochfilzenu | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Dnes (v pátek, pozn. red.) jste zaznamenala čistou střeleckou položku. Jak střelbu hodnotíte? A jak moc vám k celkovému výsledku pomohla?

Střelnice vypadá lehce. Lehká není, ale holky si tu s ní většinou zvládají poradit. Vím, že ve sprintech i pak ve štafetách je potřeba dobře zastřílet, protože jinak se tady úplně nedá dostávat dopředu. Takže jsem moc ráda, že se mi to dnes povedlo, i když podmínky byly trochu nevyzpytatelné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co biatlonistka Jessica Jislová řekla Radiožurnálu Sport po úspěchu ve sprintu v Hochfilzenu?

Když se zaměříme na podmínky na trati a běžeckou část, jak jste se cítila na startu a v průběhu celých 7,5 kilometrů?

Moc dobře jsem se necítila. A jela jsem celou dobu sama, takže jsem ani nevěděla, jak na tom jsem. Až v posledním kole, ve kterém mě předjela Lisa (Vittozziová) a zvládla jsem s ní jet, jsem se cítila docela silně. Trošku mě mrzí, že jsem byla sama, ale na druhou stranu jsem si s tím docela zvládla poradit.

V každém případě máte výbornou výchozí pozici do stíhacího závodu. Jak dobré to je z tohoto pohledu?

Myslím si, že především čas není špatný. S tímhle vyjíždět do stíhačky je rozhodně fajn a dnes to navíc přinese i nějaké body, za což jsem hodně ráda směrem k dalším závodům včetně hromadných startů.

Jak se letos v rakouském Hochfilzenu celkově cítíte? Už mnohokrát v kariéře jste tu zajela výborný výsledek…

Mám ráda místní tratě. Mnohem víc se na nich jezdí, třeba v porovnání s minulým závodem v Östersundu. Myslím si, že to mi vyhovuje. Jsem vždycky ráda, když se podíváme někam, kde nejsou obří kopce a je tu i více světla. Podle mě je to lepší i pro psychiku. Jsem ráda, že máme oproti Skandinávii trochu změnu.

Jess v TOP 10!



Jessica Jislová odstřílela čistě sprint v Hochfilzenu a raduje se z 10. místa! Skvělý výsledek zapsala i 16. Tereza Voborníková a první body v sezóně míří k 29. Lucii Charvátové. Markéta Davidová bude ve stíhačce útočit z 47. místa.



Petr Slavík pic.twitter.com/4xBf5CMvkf — Český biatlon (@ceskybiatlon) December 8, 2023