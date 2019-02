Teplé rukavice a čepice navíc. Biatlonisty čeká na Světovém poháru v Kanadě silné mrazy

„Přibalil jsem si na víc pár triček, teplý rukavice, čepice. Jsem na to zvědavý, jak se s tím mrazem vypořádáme,“ komentuje pro Radiožurnál své balení Tomáš Krupčík.

Přece jen 29 stupňů je 29 stupňů, i když Krupčík i další čeští reprezentanti zažili lecjaké mrazy a také vyzkoušeli spoustu vychytávek, jak je přežít. Třeba loni na olympijských hrách trénovali se speciální trubičkou v ústech, se kterou Veronika Zvařičová zkoušela i mluvit.

„Říká se tomu tatranka. Nevím, jaký je přesný název. Reguluje to teplotu vzduchu, který dýcháš. Takže si to člověk dá do pusy, ono se to ohřívá pomocí takových destiček a člověk dýchá teplejší vzduch,“ popisoval tehdy Zvařičová.

Michal Krčmář zase před lety v Oberhofu jel ve vypůjčených růžových silonkách Evy Puskarčíkové.

„Tak v těch bych zmrznul. Ty jsou tak do minus sedmi, osmi stupňů. Už jsem si koupil černý svoje, už mi je Evička nepůjčuje,“ směje se při vzpomínce Krčmář.

Místo silonek bude asi tentokrát potřeba silnější termoprádlo a také tejpy na zalepení tváří nebo prstů, i když v průběhu týdne by se mělo v kanadském Canmore oteplovat.

Snad tedy nehrozí odkládání závodů, jak předepisují pravidla Mezinárodní biatlonové unie, pokud je teplota nižší než minus dvacet stupňů. Ale i kdyby byla, stejně by se startovalo, myslí si Tomáš Krupčík.

„Už jsem se s tím setkal. Ono se to vždycky nějak udělá, aby ten závod pustili, takže tam třeba dýchnout na teploměr,“ říká v nadsázce Krupčík.