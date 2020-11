Biatlonisté vstoupí do nové sezony. ‚Potěšilo by mě, kdyby to šlo nahoru,‘ přeje si Davidová

Fanoušci biatlonu se mohou těšit, že už v sobotu začíná nová sezona Světového poháru a čeští reprezentanti by rádi znovu útočili na nejvyšší příčky.

„Potěšilo by mě, kdyby to šlo pořád nahoru, nestagnovalo to a neposouvalo se to dolů. Prostě kdybych se zase v něčem zlepšila a posunula, tak za to bych byla moc ráda.“

Markéta Davidová se nepouští do přehnaně sebevědomých prognóz, takže vám teď rozhodně neslíbí, že bude z každých závodů vozit kufr plný medailí, ale pokud se vyplní alespoň tohle její přání, pak ji znovu čeká veselá sezona.

„Biatlon nestojí na mě, je tu spoustu dalších šikovných lidí,“ dodala Davidová.

Návrat trenéra

Jedním z těch šikulů je prý i Ondřej Rybář – a když se českých biatlonistů zeptáte, v čem bude nadcházející sezona jiná než ta předešlá, snad všichni zmíní právě návrat úspěšného trenéra, který teď znovu vede mužskou reprezentaci a v dobrém slova smyslu trápí své svěřence.

„Moje reakce byla pozitivní, ale když se naštve, tak je hodně zle. On je jeden z mála, který je schopnej bejt zlej. Je strašně jednoduchý s každým dobře vycházet a být super kámoš, jenže to nemůže fungovat. Tohle se mi na něm líbí,“ říká Ondřej Moravec o svém přísném kouči, který tentokrát bude v prázdných biatlonových areálech slyšet víc než kdy předtím.

Ano, když už jsme u těch změn, tou vůbec nejvýraznější bude to ticho všude kolem, zřejmě úplně prázdné tribuny, a místo fandění diváků.

I když Michal Krčmář věří, že v době ovlivněné opatřeními proti koronaviru by mohl být o biatlon paradoxně ještě větší zájem.

„Je super, že alespoň ten profesionální sport trochu funguje. Lidi se mohou podívat na sport alespoň v televizi, odreagovat se, sdílet emoce a na chvíli zapomenout na problémy, které se v tuhle chvíli dějí. Doufám, že se nám to povede a že uděláme občas radost dobrým výsledkem.“ přál by si Krčmář.

Jestli se to českým biatlonistům povede, to uslyšíte i od reportérů Radiožurnálu, kteří na rozdíl od diváků na stadionech chybět nebudou – nová sezona Světového poháru začne v sobotu ve finském Kontiolahti.