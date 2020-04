Biatlonisty čeká v příští sezoně Světového poháru nová disciplína, vyzkoušejí si supersprint

Biatlonisté budou od nové sezony závodit ve Světovém poháru i v supersprintu. Disciplína, která se skládá z kvalifikace a finále, zažije premiéru v elitním seriálu během březnového finále v Oslu. V sobotu zveřejněný kalendář obsahuje jedenáct podniků včetně mistrovství světa v Pokljuce, nově zavítá v rámci předolympijského testu do Pekingu a opětovným dějištěm bude i populární Nové Město na Moravě. Salcburk 14:52 18. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Závod Světového poháru v Oberhofu. | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Mezinárodní biatlonová unie vychází z toho, že sezona po konci koronavirové pandemie začne 28. listopadu ve finském Kontiolahti. Poslední ročník byl kvůli nemoci COVID-19 ukončen předčasně bez finále v Oslu, předtím v Kontiolahti i ve Vysočina areně se závody konaly bez diváků.

„Samozřejmě nemůžeme přehlédnout současné výzvy, kterým čelí biatlonová rodina v důsledku koronaviru. Ale i v těchto nejistých časech se musíme dívat dopředu a plánovat, jak nejlépe umíme,“ uvedl generální sekretář IBU Niklas Carlsson.

„Víme ale, že musíme zůstat flexibilní a možná budeme muset upravit plány založené na globální zdravotní situaci a vládních nařízeních,“ dodal.

Po Kontiolahti budou následovat tradiční zastávky v Östersundu, Hochfilzenu, těsně před Vánoci v Le Grand-Bornand, po Novém roce pak v Oberhofu, Ruhpoldingu a Anterselvě. Světový šampionát v Pokljuce, počítaný do SP, se uskuteční od 10. do 21. února. Z Pokljuky hned zamíří biatlonisté do Číny otestovat olympijský stadion, poté bude následovat Nové Město a finále v Oslu.

Na Holmenkollenu se bude premiérově v rámci SP bojovat o medaile v supersprintu, tedy již osmé disciplíně. Dosud byl součástí „druholigového“ IBU Cupu nebo mistrovství Evropy. Z kvalifikace (na 3 km se dvěma střeleckými položkami) postoupí 30 závodníků do finále. Během pěti kilometrů budou střílet čtyřikrát s možností jednoho dobíjení, trestný okruh měří jen polovinu, tedy 75 metrů.

Velmi pravděpodobně pandemie nemoci COVID-19 ovlivní letní mistrovství světa. Ruhpolding ho měl uspořádat od 20. do 23. srpna, ale v Německu platí až do konce srpna zákaz pořádat velké veřejné akce. Organizátoři chtějí závody odložit, nový termín by IBU ráda měla začátkem května.