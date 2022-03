‚Je to pro nás velká událost.‘ Estonsko zažívá premiérové závody Světového poháru v biatlonu

Biatlon má své tradiční zastávky – Ruhpolding, Anterselvu nebo Oberhof, zároveň ale hledá nová místa pro svůj rozvoj. A také proto se teď poprvé v historii koná Světový pohár v estonském Otepää. V sobotu odpoledne tam začne závod s hromadným startem mužů, ženy čeká následně stejná disciplína. Otepää (Norsko) 10:38 12. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jessica Jislová a Karoline Offigstad Knottenová během závodu Světového poháru v Otepää. | Foto: Roman Koksarov | Zdroj: ČTK

„Fanoušci byli super, fandili všem. Já jsem navíc v posledním kole předjížděl Estonce a tomu vytvářeli kotel,“ řekl Radiožurnálu Michal Krčmář.

„Musím říct, že fanoušci jsou opravdu milí, na trati jsem slyšela, že na mě pořád někdo něco pokřikuje,“ shodla se s ním Jessica Jislová.

Není se čemu divit, estonští fanoušci jsou nadšení, že za špičkovým biatlonem konečně nemusí cestovat.

„Je pro nás velká událost, že tu máme Světový pohár. Biatlon sleduji několik let, tak jsem si to nemohl nechat ujít. To, že estonští závodníci nemají tak dobré výsledky, mi zas tolik nevadí,“ tvrdí fanoušek Rando Joko, který dorazil do Otepää s přítelkyní ze severu Estonska.

Zdaleka nejúspěšnější biatlonistkou pocházející z téhle země je Kaija Parve Helinurmová, která se stala sedminásobnou mistryní světa. To bylo ale ještě za sovětské éry. Za poslední roky se Estonci dostali na stupně vítězů ve Světovém poháru jen jednou, a to když smíšený pár Regina Ojová, René Zahkna skončil před dvěma lety v Pokljuce druhý.

Ale třeba ke sportovnímu rozvoji estonského biatlonu přispějí i domácí závody, věří Zahknův otec Hillar, šéf organizačního výboru.

„Tohle určitě pomůže. Pomáhají i televizní přenosy, které máme v posledních zhruba pěti letech ze všech závodů Světového poháru. Díky tomu jsme získali sponzory a nové fanoušky. Teď máme opačný problém: máme spoustu zájemců o biatlon, ale nemáme jim co nabídnout,“ popisuje Zahkna.

Proč? V Estonsku je málo klubů. Zahkna ale věří, že se to zlepší a že estonský biatlon čeká podobný příběh jako ten český, kterému domácí závody Světového poháru v jeho rozmachu významně pomohly.

Mužský závod s hromadným startem začíná v Otepää v 13.00, v 15.15 startují ženy. Přímé přenosy uslyšíte na stanici Radiožurnál Sport.