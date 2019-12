Hlavně potřebuju usušit všechny věci, říká Davidová po bronzu v deštivém Le Grand Bornand

Biatlonistka Markéta Davidová si dojela pro další medailové umístění ve Světovém poháru. Už podruhé v této sezoně skončila třetí ve sprintu, tentokrát ve francouzském Le Grand Bornand, když nestačila jen na vítěznou Norku Tiril Eckhofovou a Francouzku Justine Braisazovou. Nejen o svém třetím místě, ale i o tom, jak se závodilo v dešti, se Davidová rozpovídala v rozhovoru pro Radiožurnál. Le Grand Bornand 16:51 20. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová. | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: Český biatlon

Předpokládám, že dnes si deštěm náladu zkazit nenecháte...

Už jsem v suchu, tak je to dobré. Opravdu není úplně příjemné, závodit v takovém dešti.

Na krku už máte bronzovou medaili. Doma jich už pár máte, ale jak cenná je pro vás tahle trofej?

Každá medaile je vždycky hrozně cenná a vždycky bude. Jsem za to strašně ráda.

Když jste podruhé zastřílela bezchybně, byla jste přesvědčená, že z toho bude cenný kov? Měla jste za sebou několik závodnic, které startovaly po vás, ale jste velmi rychlou běžkyní.

Říkala jsem si, že budu ráda, když to bude do desítky. Jsem ráda, že to bylo do tří. Určitě jsem s tím nějak nepočítala.

Už vám blesklo hlavou, že máte velmi výhodnou pozici pro sobotní stíhací závod?

Hlavně potřebuju do zítřka usušit všechny věci a dát se trochu do kupy, protože to bude asi těžké.

Jessica Jíslová říkala, že ze svých bot vylila bazén. Co vy?

Já taky, hned jsme to všechno vyždímaly. Myslím, že tu hned mají víc vody.

Co se vlastně honí v hlavě biatlonistce, která přijede na střelbu vleže a musí se položit na gumovou podložku. Jak nepříjemné to je?

Jako do kaluže. Ale to už moc nevnímáte, protože jste tak durch, že už je vám úplně jedno, jestli si leháte do mokra, nebo ne.