Po třetí střelbě vedla, nakonec skončila v závodu s hromadným startem v rakouském Hochfilzenu čtvrtá. Biatlonistku Markétu Davidovou připravila o premiérové stupně vítězů v této sezoně Světového poháru jediná chyba při závěrečné střelecké položce. I tak je to pro ni nejlepší výsledek v tomto ročníku. Hochfilzen 17:44 20. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová v závodě s hromadným startem. | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Markéta Davidová už přijala první gratulace ke svému výkonu, který byl obdivuhodný, a má za sebou první pohovor s trenérem Egilem Gjellandem. Co jste si řekli?

Řekli jsme si, že to, co jsme si včera řekli, ať trochu změním polohu ve stojce, mi pomohlo a že to bylo mnohem lepší. I já to tak cítila. Tohle byl můj dnešní úkol, zkusit to udělat tak, jak mi včera poradil. Jsem strašně ráda, že to vyšlo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jsem spokojená hlavně se střelbou, hodnotila Davidová čtvrté místo z hromadného závodu

Celý závod jste se držela v popředí. Byl tohle konečně ten závod, který vás musel strašně bavit?

Musím říct, že jsem byla dnes úplně hotová, takže jsem ráda, že se první dvě kola jela tak na pohodu. Nejsem si jistá, že bych vydržela pět kol v nějakém rychlejším tempu. Takže musím říct, že jsem si to dnes tolik neužívala, protože jsem byla úplně mrtvá.

Neříkejte mi, že jste nevnímala, že jedete konečně zase o stupně vítězů...

Snažila jsem se to moc nevnímat, abych se trefila ještě na té poslední.

Na poslední střelbu jste přijela společně s Norkou Marte Olsbuovou Röiselandovou, ten vláček za vámi byl vzdálený zhruba 15 sekund. Jak vám bylo, když jste věděla, že střílíte o zlato, minimálně o medaili?

Snažila jsem se na to nemyslet. Popravdě jsem si podle zvuku myslela, že tam Marte taky jednu nechala, ale když jsem pak viděla, že ne, tak jsem si říkala ‚do háje‘. Ale snažila jsem se tam pak metelit a čekat, na co to bude stačit.

Po té položce jste na stupně vítězů ztrácela 16 sekund. Říkal jsem si, že to asi bude moc, že to se nedá sjet za ten okruh. Viděla jste to podobně, nebo jste se snažila něco ještě vymáčknout?

To poslední kolo jsem jela nadoraz a spíš jsem se bála, aby mě nedojela ještě Denise Herrmannová, protože jsem ji za sebou slyšela a cítila. Bylo to fakt těžké. Jela jsem fakt na maximum, ale myslela jsem si, že si to vzít nenechají.

Jak čtvrté místo hodnotíte?

Jsem spokojená. Jsem spokojená hlavně s tou střelbou.

Je to pro vás i povzbuzení do práce, která vás čeká po vánočních svátcích?

Budu se snažit nějak si zautomatizovat tuhle polohu vestoje a snažit se začít střílet ještě lépe.