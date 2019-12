Ve sprintu zazářila biatlonistka Charvátová šestým místem, teď ji ale čeká neoblíbená štafeta

„Absolutně mě překvapila. Perfektní stojka, ležka super, super běh. Doufejme, že to potvrdí ve štafetě,“ líčil Radiožurnálu jeden z trenérů českých biatlonistek Jiří Holubec.

Holubec je založením optimista, málokdy ho uvidíte mračit se a po senzačním výkonu Lucie Charvátové s pouhým jediným minutým terčem k tomu ani neměl důvod. Ale samotnou Charvátovou slovem „štafeta“ moc nepotěšíte.

Ať už totiž měla před startem téhle disciplíny Lucie Charvátová sebevětší důvod k optimismu, během závodu ho pokaždé poztrácela. Po něm ho díky týmovému úspěchu několikrát zase našla, ale její osobní statistika je krutá - 11 štafet Světového poháru zažila a jen jedinkrát nemusela na trestné kolo.

„Štafeta pro mě vždycky bude hodně obtížná. Vždycky do toho samozřejmě jdu s přesvědčením, že to bude dobré. Nechci říkat, že se bojím. Ale nejde to, zatím to prostě pořád nejde. Nevím jak a proč, co s tím udělat... Strašně bych to chtěla,“ řekla Lucie Charvátová.

Tak třeba se dočká tentokrát v kvartetu s Jessicou Jislovou, Markétou Davidovou a Evou Kristejn Puskarčíkovou. Startuje se v sobotu v 11.30.