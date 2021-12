Štafeta biatlonistek skončila v Hochfilzenu osmá, vyhrály suverénní Švédky

Češky si ve srovnání s minulou štafetou v Östersundu pohoršily, v klíčovém souboji se Švýcarkami, s nimiž se přetahují o desátou příčku v olympijském žebříčku, který zajišťuje pět míst pro hry v Pekingu, ale skončily šest míst před nimi.

Závod rozjela Jíslová, které se ale nedařilo tolik jako v Östersundu a při stojce musela použít všechny náhradní náboje, trestnému kolu se ale vyhnula a druhé Voborníkové předávala na sedmém místě.

Juniorka Voborníková se v prvním kole běžecky držela, před střelbou se ale musela chvíli vydýchávat. I ona se vyhnula trestnému kolu, ve své druhé běžecké části už ale ztrácela a předávala třináctá.

I třetí Davidová potřebovala dobíjet, a to třikrát, na trati ale předběhla na svém úseku druhý nejrychlejší čas a předávala Puskarčíkové na osmém místě. Švýcarská štafeta, se kterou Češky soupeří o páté místo do Pekingu, byla až do té doby před Češkami, kvůli chybující Gasparinové a jejím třem trestným kolům se ale propadla až na 14. místo. Puskarčíková na závěrečném úseku osmé místo udržela

Švédky vedly před poslední střelbou už o minutu a půl, a tak jim nevadily ani chyby Anny Öbergové. Druhé byly Rusky, pro třetí místo si dojely Francouzky.

Závody SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):

Ženy - štafeta (4x6 km): 1. Švédsko (Perssonová, Magnussonová, E. Öbergová, H. Öbergová) 1:13:52,5 (1 tr. okruh + 8 dobíjení), 2. Rusko (Vasněcovová, Mironovová, Nigmatullinová, Rezcovová) -29,1 (0+10), 3. Francie (Bescondová, Chevalierová-Bouchetová, Chevalierová, Braisazová-Bouchetová) -59,2 (0+14), 4. Německo -1:06,5 (1+10), 5. Ukrajina -1:33,0 (0+13), 6. Rakousko -1:53,7 (0+5), ...8. ČR (Jislová, Voborníková, Davidová, Puskarčíková) -2:02,3 (0+12).