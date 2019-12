Biatlonistka Kristejn Puskarčíková byla v Hochfilzenu osmá ve stíhačce, vyhrála Eckhoffová

Česká biatlonistka Eva Kristejn Puskarčíková se poprvé v sezoně Světového poháru dostala v individuálních závodech do nejlepší desítky, když ve stíhacím závodě v rakouském Hochfilzenu skončila osmá. Vyhrála Norka Tiril Eckhoffová před druhou Švédkou Hannou Öbergovou, třetí byla další Norka Ingrid Landmark Tandrevoldová. Hochfilzen (Rakousko) 13:04 15. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Kristejn Puskarčíková. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Eva Kristejn Puskarčíková šla do závodu se startovním číslem 32, nakonec se ale díky povedenému výkonu na střelnici i na trati dostala až na osmé místo. Jedinou chybu udělala osmadvacetiletá Češka na první stojce, jinak ale střílela čistě.

Po poslední střelbě byla Kristejn Puskarčíková dokonce sedmá, v závěru ale neudržela na zádech Finku Kaisu Mäkäräinenovou. Osmá pozice je ale pro ni ale i tak výborným výsledkem, který je zároveň jejím prvním umístěním v elitní desítce v individuálním závodě v této sezoně. Naposledy se jí to podařilo v lednu 2018, když byla desátá ve sprintu v Östersundu.

Markéta Davidová jako už tradičně patřila k nejlepším běžkyním, když byla čtvrtá nejrychlejší, na střelnici to ale bylo o poznání horší a se třemi chybami doběhla nakonec na 24. pozici. Lucie Charvátová doběhla třicátá, , Jessica Jíslová o jednu příčku za ní.

Vítěznou Norku Eckhoffovou do čela vyšvihla skvělá střelba a v cíli byla nakonec skoro půl minuty dřív než druhá Švédka Öbergová. Italka Dorothea Wiererová, která startovala z prvního místa, propadla ve střelbě a s pěti chybami skončila o jedno místo za Puskarčíkovou.

Závody SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):

Ženy - stíhací závod (10 km):

1. Eckhoffová (Nor.) 29:14,6 min. (0 trest. okruhů), 2. Öbergová (Švéd.) -25,8 (2), 3. Tandrevoldová (Nor.) -39,7 (1), 4. Braisazová (Fr.) -47,9 (2), 5. Fialková (SR) -1:02,9 (2), 6. Bescondová (Fr.) -1:07,8 (1), 7. Mäkäräinenová (Fin.) -1:14,0 (2), 8. Kristejn Puskarčíková (ČR) -1:16,0 (1), 9. Wiererová (It.) -1:20,9 (5), 10. Aymonierová (Fr.) -1:21,7 (1), ...24. Davidová -2:11,6 (3), 30. Charvátová -2:30,1 (6), 31. Jislová (všechny ČR) -2:33,5 (2).

Průběžné pořadí SP (po 4 z 24 závodů): 1. Wiererová 188, 2. Tandrevoldová 161, 3. Öbergová 155, 4. Olsbuová Röiselandová (Nor.) 136, 5. Simonová (Fr.) 123, 6. Braisazová 119, ...11. Davidová 101, 15. Kristejn Puskarčíková 83, 27. Charvátová 60, 38. Jislová 34.