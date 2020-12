Norka Eckhoffová vyhrála v Hochfilzenu i stíhačku, Davidovou srazila střelba a dojela 20.

Biatlionistce Tiril Eckhoffové z Norska se v rakouském Hochfilzenu daří. Po pátečním vítězství ve sprintu byla suverénní i v sobotním stíhacím závodě. Stříbrnou a bronzovou příčku obsadily sestry Hanna a Elvira Öbergovy ze Švédska. Nejlepší z Češek byla 20. Markéta Davidová, která musela na čtyři trestná kola. Hochfilzen 16:15 19. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová. | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Eckhoffová se skvěle zhostila vedoucí pozice po pátečním sprintu a za celý závod před sebe nikoho nepustila. Na střelnici udělala jedinou chybu, což byl nejlepší výkon ze všech závodnic.

Stíhačku v Hochfilzenu ovládl Nor Laegreid. Čeští biatlonisté si oproti sprintu pohoršili Číst článek

Švédské duo sester Öbergových chybovalo na střelnici shodně dvakrát, o něco rychlejší ale byla Hanna.

Markéta Davidová sice převedla druhý nejlepší běžecký čas, ale čtyři chyby ji odsoudily ke 20. místu, oproti sprintu si tedy pohoršila o jedno míst. „Lyže byly úplně super, podržely hodně,“ řekla Davidová po závodě České televizi.

Eva Puskarčíková sice střílela rychle, ale minula dvakrát, takže se proti sprintu propadla o čtyři místa a dojela 26. Další Češka na startu Jessica Jíslová skončila na 52. místě.

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko) - stíhací závod:

Ženy (10 km): 1. Eckhoffová (Nor.) 28:24,8 (1), 2. H. Öbergová -22,5 (2), 3. E. Öbergová (obě Švéd.) -27,6 (2), 4. Tandrevoldová (Nor.) -28,2 (2), 5. Wiererová (It.) -42,2 (1), 6. Preussová (Něm.) -49,4 (2), 7. Röiselandová (Nor.) -1:03,5 (4), 8. Perssonová (Švéd.) -1:04,3 (2), 9. Herrmannová (Něm.) -1:13,7 (2), 10. Lunderová (Kan.) -1:23,6 (1), ...20. Davidová -2:11,8 (4), 26. Puskarčíková -2:31,3 (2), 42. Jislová (všechny ČR) -3:28,1 (5).

Průběžné pořadí SP (po 8 z 26 závodů): 1. Röiselandová 355, 2. H. Öbergová 351, 3. Alimbekavová (Běl.) 305, 4. E. Öbergová 296, 5. Eckhoffová 292, 6. Preussová 265, ...12. Davidová 194, 48. Puskarčíková 34, 56. Charvátová (ČR) 25, 64. Jislová 20.