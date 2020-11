Solidní běh nestačil. České biatlonistky zradila v úvodních závodech Světového poháru střelba

Povedený start Ondřeje Moravce. To je pro české biatlonisty hlavní téma po prvním víkendu Světového poháru. Zkušený reprezentant skončil ve finském Kontiolahti pátý a desátý. V ženském týmu ale žádná velká radost a pohoda nepanují. Ve dvou závodech dokázala bodovat jen Markéta Davidová, navíc pouze za 21. a 37. místo. Důvod není těžké najít. Kontiolahti 20:25 30. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová. | Foto: Anders Wiklund | Zdroj: Reuters

Když přijížděly na střelbu, bylo všechno ještě nadějné. Markétě Davidové to šlo na lyžích výborně, Lucii Charvátové velmi slušně, ale nejpozději po poslední položce tušily, že tentokrát do světa díru neudělají. Už proto, že ji až příliš často neudělaly ani do připravených terčů.

„Střelba je poměrně propadák. Při sprintu je za tři strašně moc,“ řekl Radiožurnálu jeden z českých trenérů Jiří Holubec ke třem omylům Davidové a Charvátové.

Ta jich ve vytrvalostním závodě nakupila dokonce pět. Ve skoro ideálních podmínkách s jen lehkým větrem žádná Češka nezastřílela aspoň v jednom závodě bezchybně, minimem byly dvě nepřesnosti.

„Moc si nejsem vědoma toho, proč jsem ty chyby udělala. Nemám tušení,“ kroutila hlavou Davidová.

Jiří Holubec by své svěřenkyni napověděl, že pravděpodobně byl problém v koncentrací. To Lucie Charvátová byla sdílnější.

„Bohužel mě zase zradila stojka. Bojím se, že jsem opakovala stejné chyby techničtějšího rázu. Nešlo mi to, ačkoliv v tréninku byly stojky výborné. Doufám, že jsem z toho nevypadla a někde v hloubi to ve mně je,“ věří Charvátová.

Teď mají české biatlonistky tři dny bez závodů na to střelbu pilovat a získat v ní větší jistotu. Třeba to svěřenkyním Jiřího Holubce půjde už ve čtvrtečním sprintu.