Biatlonistka Jislová dohání formu po nákaze covidem. ‚Vyšla jsem schody a hned se zadýchala,‘ vzpomíná

„V podstatě jsem žádné příznaky neměla,“ popisuje Jessica Jislová pro Radiožurnál dny před pozitivním testem na koronavirus.

Až poté si Jislová začala měřit teplotu, a protože ji měla několik dní lehce zvýšenou, tak radši celé dva týdny nesportovala ani doma.

„Prostě jsem se s trenéry dohodla, že dokud nebudu mít všechna vyšetření, tak ať to radši nechám, aby se něco neuspěchalo. Zkrátka jsem 14 dní nic nedělala, jen se válela a montovala si nábytek do bytu,“ směje se česká biatlonistka.

Takže zatímco předtím se Jessica Jislová na lyžích dotahovala na nejrychlejší české biatlonistky a medailistky z mistrovství světa Markétu Davidovou s Lucií Charvátovou, najednou jí začaly dělat problémy i běžné činnosti.

„Vyšla jsem schody a byla jsem hned strašně zadýchaná. Je nepříjemné pozorovat, jak ta forma mizí,“ líčí Jislová.

Stabilní členka ženské štafety navíc přišla v době svého výpadku o těžké tréninky, které ji měly ještě posunout.

„Viděla jsem, co všechno mi kvůli nemoci utíká. Doufám, že to na mně nezanechalo nějaké větší následky. Nějak se s tím budu muset poprat, určitě nejsem jediná ze startovního pole, koho to potkalo. A to můžu být ráda, že jsem koronavirus prodělala před sezonou, a ne v průběhu,“ hledá alespoň nějaká pozitiva Jislová, která měla v úvodních dvou závodech sezóny 72. a 73. běžecký čas ze zhruba stočlenného startovního pole.

„Doufám, že na tom v příštích závodech budu líp. Ještě to nebudu úplně vzdávat, uvidíme, jak to půjde dál,“ doplňuje Jislová.

Třeba se dočká už tento týden, kdy ji na Světovém poháru v biatlonu ve Finsku v ideálním případě čekají sprint, štafeta a stíhací závod.