Johannes Bö udržel ve stíhacím závodu jen tak tak první místo ze sprintu. Krčmář a Moravec si pohoršili

Z prvenství ve stíhacím závodě biatlonistů ve slovinské Pokljuce se nakonec těsně radoval vítěz sprintu Nor Johannes Thingnes Bö, kterého v cíli málem předstihl Francouz Quentin Fillon Maillet. Třetí dojel Rus Alexandr Loginov. Češi Michal Krčmář a Ondřej Moravec si vinou pomalého běhu pohoršili na 17., respektive 23. příčku. Tomáš Krupčík dojel na 50. místě, Michal Šlesingr do závodu nenastoupil. Praha 15:04 9. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Závodníci na stupních vítězů po stíhacím závodě Světového poháru v Pokljuce. (zleva) Quentin Fillon Maillet, Johannes Thingnes Bö a Alexandr Loginov | Foto: Darko Bandic | Zdroj: ČTK/AP

Do závodu nastupovali závodníci v pořadí a s časovými rozestupy, jak skončili v pátečním sprintu. První tak na trať vyrazil norský závodník Johannes Bö, který měl náskok 16,1 sekundy na druhého Francouze Antonina Guigonnata a 16,4 sekundy na třetího Alexandra Loginova z Ruska.

Z Čechů vyjeli na trať Michal Krčmář na desátém místě, Ondřej Moravec o deset příček za ním a Tomáš Krupčík jako padesátý. Michal Šlesingr do závodu nenastoupil kvůli nedávno prodělané nemoci.

Loňský celkový vítěz Světového poháru Martin Fourcade závod nedokončil. Odstoupil z něj po čtvrté střelbě se čtyřmi chybami na střelnici.

Mladší z bratrů Böů předvedl v závodě druhý nejrychlejší běh, a tak mu v celkovém součtu nevadily ani tři chyby na střelnici. Poprvé minul hned během první položky. Zbývající dvě pochybení udělal na poslední střelbě. Po té se před něj, vůbec poprvé v závodě, dostal jiný závodník. O 1,2 sekundy Böa předběhl Rus Loginov. Sekundu a půl za Norem navíc jel Quentin Fillon Maillet z Francie.

Během posledního kola to vypadalo na souboj o první místo mezi Norem a Rusem. Loginov si ale v posledním stoupání přišlápl hůlku a upadl. Dostal se tak před něj Fillon Maillet, který v cílové rovince Böovi řádně zatopil.

Nor neodhadl jaký má náskok a Francouz měl v závěru závodu dost sil. O vítězi tak musela rozhodnout cílová fotografie. O jedinou desetinu sekundy nakonec vyhrál Johannes Thingnes Bö, druhý skončil Fillon Maillet a třetí dojel Rus Loginov.

Češi se nezlepšili

Z Čechů dopadl nejlépe Michal Krčmář. Ten sice zaznamenal jen jednu chybu na střelnici v poslední střelbě, ale ke svém smůle strávil během první položky na střelnici 54 sekund, což bylo nejvíce ze všech závodníků.

„Zahákl si hůlky o mířidla a nešlo mu to sundat. Asi nevěděl přesně, co se stalo. Než to rozklíčoval, co kde bylo špatně, tak to trvalo nějakou dobu. Pak si ještě vyhodil náboj. To je bohužel stejné, jako kdyby běžel trestné kolo,“ vysvětlit v České televizi trenér mužské reprezentace Zdeněk Vítek.

Krčmář zaostal také v běhu, v něm zaznamenal celkově 36. čas, když na prvního Benedikta Dolla ztratil minutu a 11 sekund. Ze startovního desátého místa se tak Krčmář propadl na konečnou 17. pozici.

V konečném výsledku si pohoršil také Ondřej Moravec. Ten předvedl během čtyř zastávek na střelnici bezchybnou palbu, ale vcelku běžel ještě o půl minuty pomaleji, než Krčmář připsal si 45. běžecký čas a nakonec obsadil 23. příčku.

Třetí Čech ve startovním poli Tomáš Krupčík závod ukončil na stejné pozici, na které ho začínal, tedy na 50. místě. Třicetiletý závodník minul na prvních třech položkách vždy jeden terč, ale závěrečnou stojku odstřílel čistě. Běžecky se zařadil na 49. příčku.

SP v biatlonu v Pokljuce (Slovinsko):

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 30:20,4 (3), 2. Fillon Maillet (Fr.) -0,1 (0), 3. Loginov (Rus.) -1,9 (1), 4. Eder -16,1 (0), 5. Eberhard (oba Rak.) -25,0 (1), 6. T. Bö -28,6 (1), 7. L'Abee-Lund (oba Nor.) -32,9 (1), 8. Hofer (It.) -41,3 (2), 9. Weger (Švýc.) -41,7 (2), 10. Guigonnat (Fr.) -53,0 (3), ...17. Krčmář -1:34,2 (1), 23. Moravec -2:00,0 (0), 50. Krupčík (všichni ČR) -4:26,5 (3).

Průběžné pořadí SP (po 3 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 156, 2. Eder 123, 3. Guigonnat 119, 4. Loginov 108, 5. Fillon Maillet 93, 6. T. Bö 87, ...9. Krčmář 81, 25. Moravec 50.