Fourcade na své poměry tápe a rozhodl se vynechat závody v zámoří. ‚Ví, co potřebuje,‘ říká Krčmář

Čeští reprezentanti mu říkají Fučák a skutečně umí být rychlý jako vítr, jenže v téhle sezoně Francouz Martin Fourcade na své poměry trochu tápe. V novém kalendářním roce nezískal v závodech jednotlivců ani jednu medaili. Nejlepší biatlonista posledních sedmi sezon proto lehce mění taktiku - rozhodl se, že vynechá následující dva podniky Světového poháru v zámoří. Praha 21:45 4. února 2019

Jistější, než že zítra vyjde slunce, sice Fourcadovy triumfy nikdy nebyly, ale i v biatlonových sezonách jinak plných zvratů v posledních letech tenhle Francouz jen zřídka kdy chyběl na medailovém ceremoniálu. Jenže teď je všechno jinak - v Novém Městě, Oberhofu, Ruhpoldingu i v Anterselvě stáli na stupních vítězů jiní.

Úspěchů ubylo, i když tyhle nezdary zase Fourcadovi rozpletly jazyk v konverzaci se soupeři.

„Abych řekl pravdu, tak já s ním třeba letos prohodil mnohem víc vět než ty roky zpátky, když vyhrával. Asi jak má po závodě čas se převléct a nespěchá na vyhlášení,“ směje se český reprezentant Michal Krčmář.

Nejvíc času teď zabere pózování s medailemi Norovi Johannesi Boe, který suverénně vede v celkovém hodnocení Světového poháru, a tak se zdá, že se Fourcade po dlouhých osmi letech nedotkne velkého křišťálového glóbu. Jenže ve hře je toho pochopitelně stále dost a na světovém šampionátu v Oestersundu už by chtěl být biatlonista z Pyrenejí znovu tím, kdo bude místo klábosení s Krčmářem a dalšími spěchat na vyhlášení.

„Teď budu zase chvíli tatínkem, budu se věnovat svým dcerám. Načerpám lásku, dobiju baterky a na mistrovství světa se vrátím,“ říká francouzský závodník.

Těmito slovy Fourcade naznačuje, že následující dva podniky Světového poháru v kanadském Canmore a americkém Salt Lake City vynechá.

„Je to opravdu těžké rozhodnutí, ale takhle se budu moci vrátit do formy a nějak oživit naděje pro mistrovství světa. Bohužel je velký rozdíl v tom, jak se cítím dnes, a jak jsem se cítil během přípravy. Vím, že mám navíc, ale teď prostě musím vynechat závody v Americe,“ říká a v rozhovoru pro francouzský Lequipe se omlouvá celému týmu.

Dlouhé cestování napříč několika časovými pásmy si teď stejně jako třeba Ondřej Moravec prostě rád odpustí a bude dělat všechno proto, aby byl na březnovém mistrovství světa znovu starým dobrým Martinem Fourcadem. Tedy, co by i za jeho současné výsledky dali jiní, jenže když dlouhé roky vítězíte

„On sám není spokojený. Je prostě zvyklý vyhrávat. Věřím, že se na to dokáže připravit a že ví, co potřebuje. Dokázal toho spoustu, má dvě zdravé děti a myslím, že to je pro něj to stěžejní, ale je to typ sportovce, kterému to není lhostejné. Za těch sedm osm let, kdy vyhrával Světový pohár, takový moment nepřišel. Taky není stroj, takže si může čtvrtá místa dovolit,“ říká o Fourcadovi Michal Krčmář.