Je to takové nařízení, tak to muselo být, komentoval biatlonista Moravec netradiční vyhlášení vítězů

Asi by je nikdy nenapadlo, že se to někdy stane, ale teď si na to musí biatlonisté zvykat. Kdo se dostane na stupně vítězů, musí si na krk pověsit medaili sám. A místo podání ruky přichází poklona.

Nejlepší biatlonista současnosti Johannes Bö si stejně jako ostatní ze stolečku sám vzal medaili a než si ji s potížemi nasadil na krk, vysekl u stupňů vítězů před Němcem Erikem Lesserem pukrle jak z pohádky.

Vyhlášený šoumen tak zareagoval na zákaz podávání rukou a doporučení, aby se biatlonisté místo toho vzájemně uklonili.

„Je to takové nařízení, dostali jsme instrukce a tak to muselo být,“ přibližuje Ondřej Moravec, který se ceremoniálu coby pátý muž vytrvalostního závodu také zúčastnil.

„Máme rukavice, jsme zabalení ve všem možném. Nějaké plácnutí by podle mě nebylo vůbec nic proti ničemu,“ myslí si Moravec.

„Je to zvláštní, viděli jsme to už u tenisu, když si nemohou podat ruce, kde to je tradicí. Tady je to taky zvláštní, že když se potkáváme, tak si nemůžeme podat ruce,“ doplňuje Moravce trenér Ondřej Rybář.

Na druhou stranu je podle něj dodržování těchto pravidel naprostou maličkostí.

„Důležité je, že se závodí a že se počítají body do Světového poháru. Každý může zúročit práci, kterou odvedl v létě.“ dodal Rybář. Nejen čeští biatlonisté k tomu budou mít další šanci ve čtvrtek.

