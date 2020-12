‚Jako když vám zmizí zpod postele strašidlo.‘ Biatlonový svět si zvyká na éru po Fourcadeovi

Martin Fourcade je jedním z nejlepších biatlonistů všech dob. Má sedm křišťálových glóbů pro celkového vítěze Světového poháru, 13 zlatých medailí z mistrovství světa a pět z olympijských her. Po minulé sezoně ale francouzský šampion ukončil kariéru a biatlon si zvyká na éru po Martinu Fourcadovi. Kontiolahti 16:49 2. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonista Martin Fourcade | Zdroj: Profimedia

V březnu vyhrál svůj poslední závod kariéry a jen o dva body mu utekl osmý křišťálový glóbus. Kariéru ukončil v pouhých jednatřiceti letech. Teď už na Martina Fourcada jako biatlonistu zbyly jen vzpomínky.

„Fourcade byl pro mě velká osobnost biatlonu. Velice si ho vážím i lidsky,“ řekl Radiožurnálu Michal Krčmář.

Ale ne každý Fourcadeova odchodu lituje. Byť to jeho velký rival a nejlepší biatlonista posledních dvou sezon Johannes Bö z Norska myslí s nadsázkou.

„Je to, jako když vám zmizí zpod postele strašidlo a vy najednou můžete v noci klidně spát,“ usmíval se Nor. „Když velké hvězdy odejdou, zůstane po nich chvíli mezera. Ale to by nemohly pořádně zářit nové hvězdy, kdyby ty staré neskončily,“ dodal.

„Ano, Fourcade měl jméno, ale najdou se jiní a ty bitvy budou. Nemyslím si, že by to mělo být jednostranné,“ tipuje Krčmář a vyzyvatele Böa vidí třeba ve švédském týmu. Z něj teď nejvíc vyčnívá třiadvacetiletý Sebastian Samuelsson, který je díky druhému a šestému místu z úvodních závodů sezony v průběžném pořadí SP hned za vedoucím Johannesem Bö.

„Je to skvělé! Po horší minulé sezoně jsem si řekl, že budu v létě a na podzim pekelně makat, abych byl co nejlepší. Takže jsem za tenhle start šťastný,“ popsal úvod sezony švédský biatlonista.

Ještě méně okoukanou tvář má Nor Sturla Holm Lägreid, který debutoval až v březnu v Novém Městě. Teď vyhrál hned první závod sezony a průběžně je třetí.