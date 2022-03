Nejlepším Čechem ve sprintu v Kontiolahti byl devatenáctý Krčmář, Jislová dojela dvacátá

Biatlonista Michal Krčmář skončil s jedním trestným okruhem devatenáctý ve sprintu Světového poháru v Kontiolahti a postaral se ve Finsku o nejlepší výsledek české reprezentace. Jessica Jislová doběhla s jednou nepřesnou ranou dvacátá, Markéta Davidová byla po dvou chybách na střelnici o dvě místa horší. Mezi muži vyhrál Francouz Quentin Fillon Maillet a upevnil si vedení v seriálu. Ženám kralovala Němka Denise Herrmannová. Kontiolahti 14:33 5. 3. 2022 (Aktualizováno: 17:23 5. 3. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář ve sprintu ve finském Kontiolahti | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Kromě Jislové si účast v nedělní stíhačce vybojovaly i dvaadvacátá Markéta Davidová, dvaačtyřicátá Lucie Charvátová a také Eva Puskarčíková, která byla ještě o dvě místa za Charvátovou. Eliška Teplá jela tři trestná kola a skončila na 74. příčce.

Biatlonisté nezvládli ani závěrečnou štafetu, v Kontiolahti byli až čtrnáctí. Triumf slaví Norové Číst článek

Jislová zvládla první položku vleže čistě a na druhé se schovala za Norku Eckhoffovou, aby se skryla před větrem. Jeden terč ale minula a nakonec byla dvacátá. Davidová přidala i jednu chybu vleže a skončila o dvě místa za Jislovou.

„Ta rána na stojce mě mrzí, to bylo na Kontiolahti hodně lehká střelnice a byla to moje chyba. Kromě tohohle zaváhání to byl myslím povedený závod,“ řekla v cíli závodu Radiožurnálu Jislová.

Pro zlato si dojela zlatá medailistka z vytrvalostního závodu z pekingských her Herrmannová, která porazila o rovných pět sekund Eckhoffovou. Třetí Nilssonová ztratila další dvě desetiny sekundy.

Závod mužů

Jakub Štvrtecký obsadil díky rychlému běhu navzdory třem trestným okruhům 23. místo, stejný výkon na střelnici předvedl i Adam Václavík a obsadil 39. příčku. Do nedělního stíhacího závodu se dostaly také dvaačtyřicátá Lucie Charvátová, která minula ve sprintu čtyři terče, a čtyřiačtyřicátá Eva Puskarčíková.

Krčmářovi šanci na lepší umístění pokazila jedna nepřesná rána na druhé střelecké položce, ani s úvodní střelbou ale nebyl příliš spokojen. "Ležka mi vůbec nesedla, nemohl jsem namáčknout rány, odkládal jsem je, bylo to dlouhý a pral jsem se s tím. Kolem dvacátého místa je to slušný výsledek s tou jednou," řekl Krčmář v České televizi.

Michal Karlík si nadějně rozjetý závod pokazil při střelbě ve stoje. Po první položce držel na mezičase patnácté místo, pak ale udělal čtyři chyby a propadl se na 55. pozici. Eliška Teplá jela tři trestná kola a obsadila 74. místo.

Závod SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko):

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Herrmannová (Něm.) 20:08,6 (1 tr. okruh), 2. Eckhoffová (Nor.) -5,0 (1), 3. Nilssonová -5,2 (1), 4. H. Öbergová (obě Švéd.) -6,8 (1), 5. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -15,5 (1), 6. Voigtová (Něm.) -16,7 (0), 7. E. Öbergová (Švéd.) -18,5 (2), 8. Röiselandová (Nor.) -28,1 (2), 9. Ederová (Fin.) -29,1 (1), 10. Perssonová (Švéd.) -32,0 (1), ...20. Jislová -1:03,3 (1), 22. Davidová -1:09,5 (2), 42. Charvátová -2:02,0 (4), 44. Puskarčíková -2:03,7 (2), 74. Teplá (všechny ČR) -3:20,1 (3).

Muži - sprint (10 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 21:21,0 (0 tr. okruhů), 2. Andersen (Nor.) -18,3 (0), 3. Kühn (Něm.) -29,7 (1), 4. Bakken (Nor.) -31,2 (1), 5. Samuelsson (Švéd.) -32,4 (2), 6. Jacquelin (Fr.) -34,3 (2), 7. Nawrath (Něm.) -34,8 (1), 8. Hofer (It.) -42,5 (1), 9. Femling (Švéd.) 43,5 (0), 10. Eder (Rak.) 44,7 (0), ...19. Krčmář -1:02,2 (1), 23. Štvrtecký -1:14,6 (3), 39. Václavík -1:46,5 (3), 55. Karlík (všichni ČR) -2:13,6 (4).