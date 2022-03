Jislová si doběhla v Kontiolahti pro sedmé místo ze stíhačky, Krčmář doběhl na 21. místě

Povedený závod má za sebou česká biatlonistka Jessica Jislová, která ve stíhacím závodě ve finském Kontiolahti poskočila o třináct místo a skončila sedmá. Vyhrála Norka Tiril Eckhoffová. Českým mužům se střelecky zdaleka tolik nedařilo. Nejlepší z nich Michal Krčmář udělal tři chyby a klesl o dvě příčky na 21. místo. Adam Václavík byl se stejnou bilancí sedmadvacátý, polepšil si o dvanáct míst. Kontiolahti 13:49 6. 3. 2022 (Aktualizováno: 15:51 6. 3. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jessica Jíslová. | Foto: Igor Stančík | Zdroj: Český biatlon

Jislová zvládla sobotní sprint nejlépe z českých závodnic, když obsadila 20. místo. A v nedělní stíhačce se Jislová zařadila mezi sedm biatlonistek, které předvedly čistou střelbu, což jí pomohlo vyšvihnout se do první desítky.

V závěru Jislová ještě setřásla další bezchybnou střelkyni Němku Preussovou a vybojovala sedmé místo, což je její druhé nejlepší individuální umístění v závodech Světového poháru. V Annecy byla na podzim pátá v závodě s hromadným startem.

„Řekla bych, že určitě střelba, protože to se mi mockrát v životě nepovedlo. Jsem za to strašně ráda, dneska se mi to na střelnici líbilo, jak mi to sedělo a mám z toho strašnou radost,“ svěřila se po závodě Radiožurnálu Jislová.

Bezchybně střílela dlouho i Eckhoffová. Na poslední položce pak sice dvakrát minula, první místo ale i tak dokázala obhájit. Druhá Itala Dorothea Wiererová za vítěznou Norkou zaostala o necelých 16 sekund. Třetí Denise Herrmannová ztratila další tři a půl sekundy.

Markéta Davidová sice předvedla sedmý nejrychlejší běh, s pěti chybami ale neměla nárok na lepší umístění, a tak dojela 33. Stejný počet terčů minula i 43. Lucie Charvátová. Eva Puskarčíková selhala, po třech položkách měla deset chyb, byla dojeta o kolo a ze závodu stažena.

Závod mužů

Krčmář se hned po úvodní chybě vleže propadl do třetí desítky a už ji neopustil, protože přidal po jedné chybě i na obou položkách vestoje.

Bodoval také Václavík, naopak Jakub Štvrtecký a Mikuláš Karlík úplně pokazili závěrečnou položku. Štvrtecký udělal čtyři chyby, Karlík dokonce netrefil žádný terč, i když na předchozích třech položkách udělal dohromady jen jednu chybu. Oba skončili hluboko v poli poražených.

Vítěz sprintu Fillon Maillet se bezchybnou úvodní stojkou odpoutal od krajana Emiliena Jacquelina a navzdory jednomu trestnému kolu po závěrečné položce vyhrál pátý stíhací závod SP za sebou. K tomu má olympijské zlato z her v Pekingu.

V pořadí disciplíny vede o nedostižných 86 bodů před Švédem Sebastienem Samuelssonem. Souboj o stříbro nakonec vyhrál Němec Eric Lesser, jenž se na druhou příčku posunul ze dvanáctého místa. Třetí skončil Ital Lukas Hofer.

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko) - stíhací závody:

Ženy (10 km): 1. Eckhoffová (Nor.) 31:40,8 (2 tr. okruhy), 2. Wiererová (It.) -15,9 (0), 3. Herrmannová (Něm.) -19,5 (3), 4. Röiselandová -35,8 (3), 5. Knottenová (obě Nor.) -43,5 (1), 6. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -54,3 (3), 7. Jislová (ČR) -56,0 (0), 8. Preussová (Něm.) -1:00,3 (0), 9. E. Öbergová (Švéd.) -1:10,7 (4), 10. Zdoucová (Rak.) -1:18,0 (1), ...33. Davidová -2:43,3 (5), 43. Charvátová -4:04,7 (5), Puskarčíková (všechny ČR) dostižena o kolo.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 22 závodů): 1. Röiselandová 7285 b., 2. E. Öbergová 631, 3. Alimbekavová (Běl.) 589, 4. H. Öbergová (Švéd.) 548, 5. Hauserová (Rak.) 520, 6. Wiererová 508, ...11. Davidová 423, 18. Jislová 326, 66. Puskarčíková 30, 72. Charvátová 23, 86. Voborníková 12, 87. Vinklárková (všechny ČR) 12.