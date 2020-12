‚Občas je to únavné, ale v depresi nejsem.‘ Biatlonista Krčmář vyhlíží po závodní šňůře návrat domů

Je to trochu paradox. Někteří Češi by teď určitě rádi vyrazili do zahraničí za sněhem, ale nemůžou. Naopak někteří Češi by teď už rádi na zahraniční sníh pomalu zapomněli a vrátili se domů, ale také nemůžou. Jde totiž o české biatlonisty, kterým ve čtvrtek v rakouském Hochfilzenu začne poslední předvánoční Světový pohár. Ti, kteří se za rodinou nevydali mezi závěrečným soustředěním a startem sezony, jsou teď v cizině už měsíc a půl. Hochfilzen 10:50 17. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář. | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Trénink, z něj na hotel a odtud na závod. A pak zase hotel, trénink, hotel, závod a pořád dokola. Jediným zpestřením byly dvě cesty letadlem.

Biatlonisté už se těší po měsíci a půl na závodní pauzu a návrat domů. Více v příspěvku Jana Suchana

„Teď je to už 43 dní,“ vypočítal pro Radiožurnál dny strávené mimo domov Michal Krčmář.

„Když už se závodí a běží ten prodloužený víkend od čtvrtka do neděle, tak už to utíká rychle. Jinak už ale na sobě cítím, že už jsem v tom koloběhu dlouho, je to občas únavné. Nejsem v nějaké depresi, ale spíš bych už chtěl přijet do svého prostředí a na chvíli z toho vyskočit,“ podotkl.

„Stýská se mi po takové té domácí pohodě, kdy si sednu na gauč, kouknu se na televizi a mám klídek. Člověk trochu vypne od biatlonu,“ řekl Krčmář.

Český reprezentant tohle mohl na pár dní zažít už mezi předsezonním soustředěním a prvními závody, ale nechtěl zbytečně riskovat cestu ze Skandinávie a zpátky kvůli únavě i koronaviru. Podobně se rozhodli i někteří další biatlonisté. Teď už je dělí od domova poslední závody.

„Až přijde závod, tak zase budu v tom svém módu a uteče to rychle,“ dodal Krčmář. A až bude ve volné chvilce telefonovat domů, třeba se bude moct pochlubit dalším dobrým výsledkem. Ve čtvrtek o něj bude bojovat ve sprintu, který začne ve 14.15.