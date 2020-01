‚Nejlepší je svoboda, můžu si dělat, co chci.‘ Závody v Ruhpoldingu si Dahlmeierová užívá v nové roli

Ještě loni zažívala Laura Dahlmeierová na závodech Světového poháru nadšení německých fanoušků po každém svém úspěšném výstřelu.

I teď ji snímají televizní kamery, ale už bez malorážky, zato s namalovaným obličejem a místo do terčů se může strefovat do svých bývalých soupeřek. Ale to ona nedělá, spíš říká své dojmy z trati, a když už biatlonistky hodnotí, tak je stále taková, jakou ji ostatní včetně Markéty Davidové znaly jako závodnici.

„Vždycky byla na všechny hrozně milá. Ví jaké to je a zná tady ještě spoustu závodníků, takže si myslím, že je správným člověkem na pozici expertky,“ říká o Dahlmeierové Markéta Davidová.

Někteří němečtí fanoušci by Lauru Dahlmeierovou mnohem radši vídali stále ještě na trati. Mají ale smůlu, závodění totiž biatlonové hvězdě vůbec nechybí:

„Ne, už je to za mnou a jsem za to šťastná. Můžu tady znovu být u toho, vychutnávat si atmosféru, potkávat známé, ale zároveň nezažívat tlak. Nejlepší je ta svoboda, že si můžu dělat, co chci. Nemám nic nalinkované jako dřív, už se mi nechtělo závodit třikrát týdně,“ potvrdila Radiožurnálu bývalá biatlonistka a teď už televizní expertka a také studentka sportovních věd Laura Dahlmeierová.