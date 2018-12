‚Nové Město miluji.‘ Český areál má v kariéře biatlonistky Laury Dahlmeierové významnou roli

Chvíli to vypadalo, že se k biatlonu ani nevrátí. Jedna z největších osobností tohoto sportu posledních let Laura Dahlmeierová nejdřív hledala motivaci a pak ji trápil únavový syndrom. V pátek v Novém Městě na Moravě poprvé v sezóně startovala ve Světovém poháru a hned ve sprintu získala stříbro. Nové Město na Moravě 8:52 22. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Laura Dahlmeierová se vrátila do Světového poháru druhým místem ve sprintu | Foto: Libor Plíhal | Zdroj: ČTK

„Je to pro mě výjimečný den. V létě to pro mě bylo strašně těžké, byla jsem zraněná a skoro dva měsíce nemohla trénovat. Ještě na konci září jsem ležela v nemocnici, vůbec nic jsem nemohla dělat, ani jít ven. A teď jsem zpátky na stupních vítězů. Je to pro mě emotivní a nádherné,“ řekla po závodě Laura Dahlmeierová.

Lauru Dahlmeierovou trápil nejen únavový syndrom, ale ještě předtím bojovala se ztrátou motivace. Vždyť už ve čtyřiadvaceti letech dosáhla vlastně všeho - je olympijskou šampionkou, sedminásobnou mistryní světa i celkovou vítězkou SP. Teď už ji biatlon zase baví.

„Před týdnem jsem poprvé nastoupila do nižšího IBU Cupu a strašně jsem si to užívala, byla to fakt zábava. Zase jsem si vychutnávala svůj biatlonový život. Teď jsem šťastná, že jsem se vrátila do Světového poháru. Nastoupila jsem s úsměvem na tváři,“ popisovala novinářům Dahlmeierová.

Tím spíš, že se jí comeback povedl právě v Novém Městě, pro ni tak osudovém. „Jo, Nové Město miluji. Tady jsem poprvé závodila na mezinárodní úrovni na juniorském šampionátu, tady jsem poprvé závodila na mistrovství světa dospělých, tady jsem poprvé vyhrála závod Světového poháru. Je tu plno fanoušků, každý je milý…perfektní místo!“ vypočítávala Dahlmeierová důvody, proč je pro ni Nové Město na Moravě tak klíčové.

Třeba přidá Laura Dahlmeierová další přívětivá slova po sobotním stíhacím závodě nebo nedělním závodě s hromadným startem.