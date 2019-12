‚Tratě tu jsou jako na přespoláku v Josefáči.‘ Okruh v Le Grand Bornand mezi favority Davidové nepatří

Biatlonisté si většinou tamní areál pochvalují. Ve francouzském Le Grand Bornand na ně dýchne příjemná alpská atmosféra a při závodě je ženou zástupy tisícovek fanoušků. Markétě Davidové, kterou tam v pátek čeká sprint Světového poháru, se ale tento areál moc nelíbí. Le Grand Bornand/Francie 10:32 20. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonistka Markéta Davidová během tréninku ve francouzském Le Grand Bornand | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: Český biatlon - Jaroslav Svoboda

„Moc ne, je to takový přespolák nebo motokros,“ nachází Markéta Davidová přirovnání pro tratě v Le Grand Bornand. Ty ji ani trochu neokouzlily, a má k nim hned několik výhrad.

„Stále to je někde nakloněné. Nepřijde mi to tu jako tratě na Světový pohár, možná na ten český, to je přibližně podobné. S holkama jsme říkaly, že to je podobné, jako když jsme před deseti lety závodily v Josefáči,“ říká Davidová.

V alpské vesničce si tak může připadat skoro jako doma, protože do Josefáče, tedy do Josefova Dolu v Jizerských horách, to má z domu skutečně jen kousek.

Michal Krčmář by ale minimálně jeden dost podstatný rozdíl našel: „Nejsem si jistý, jestli na přespolák v Josefáči chodí 15 000 lidí nebo kolik jich tu je. Je tu famózní atmosféra a hlavně francouzští fanoušci podporují každého. I když se třeba já rozjíždím, tak na mě volají ‚Michel, Michel‘. Fandění si tu doopravdy užívají, je to vážně bomba, klobouk dolů před nimi.“

V pátek odpoledne budou zřejmě fanoušci u tratí podobně podporovat i české biatlonistky, kromě Davidové také Charvátovou, Kristejn Puskarčíkovou a Jislovou. Sprint žen začne ve 14.15 a na Radiožurnálu si budete moci poslechnout reportážní vstupy přímo z francouzského Le Grand Bornand.