Už nebylo kde brát, říká Davidová po dalším umístění těsně pod stupni vítězů

Biatlonistka Markéta Davidová dál čeká na první medaili v této sezoně Světového poháru. V závodě s hromadným startem v Anterselvě k ní přitom měla opravdu blízko. Na střelnici minula jediný terč a do závěrečného okruhu vyrážela jako třetí. Jenže pak se kolem ní prohnala Francouzka Julia Simonová i Němka Preussová, a česká reprezentantka skončila pátá. Anterselva (Itálie) 16:57 23. ledna 2021

Zeptám se podobně jako před týdnem v Oberhofu. Budete se spíš radovat z pátého místa, nebo spíš převládne zklamání, že vám zase opravdu o kousek utekl cenný kov?

Za chvíli se z toho asi budu radovat, ale teď je to víc zklamání. Čekala bych, že to v tom posledním kole bude běžecky hratelné, ale nebylo.

Byla jste po poslední střelecké položce plná sebevědomí? Běžecky patříte obvykle mezi ty nejrychlejší na trati.

Trochu jsem v to doufala, ale bohužel.

Kdy jste definitivně poznala, že je boj o medaili ztracen?

Popravdě hned po tom, co mě dojela Julia a vypadala fakt silně. Snažila se bojovat až do konce, nevzdala jsem se, ale už to prostě nešlo.

Nabrala jste hned po první položce půlminutovou ztrátu. Projevilo se v závěru závodu, že jste dokázala postupně smazávat tuhle ztrátu, čímž jste přišla o síly do závěrečného běžeckého okruhu?

Musím říct, že jsem bojovala to první kolo, nebyla jsem schopná s nimi jet. Dneska už nebylo moc kde brát.

I přes to všechno je to pro vás povzbuzení?

Jsem ráda, že jsem se trefovala, protože včera jsem tu s tím bojovala. Jsem ráda, že se zítra jedou štafety, takže na to nebudu sama a budou to jen dva kilometry, protože víc bych asi nezvládla.