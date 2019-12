‚Bude skvělá, ještě lepší než teď,‘ předvídá Davidové zářnou kariéru trenér Gjelland

V cíli vytrvalostního závodu sledovala Markéta Davidová dojezd bezchybně střílející Ukrajinky Džymové. Ta ji jako poslední odsunula o další příčku níž, ale to by snad nebyla dvaadvacetiletá Češka, kdyby se po závodě neusmívala: „Na víc nebylo, rychleji to myslím nešlo. Přišlo mi, že jsem postupně slábla, takže mi nepřijde, že bych si upevňovala pozici.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Musí se soustředit jen sama na sebe,“ říká k výkonům Davidovém kouč českých biatlonistek Egil Gjelland.

Podobným dotazům ohledně týmové jedničky by se Markéta Davidová nejradši obloukem vyhnula. A přestože to neslyší ani trochu ráda, tak je pravdou, že českou jedničkou tato biatlonistka je. A i když třeba namlsaným fanouškům najednou nepřijde jedenácté místo z vytrvalostního závodu dost dobré, tak právě díky němu se rodačka z Janova nad Nisou posunula na průběžné druhé místo celkového hodnocení Světového poháru.

A nemusí mít zářivě žlutý dres pro vedoucí závodnici, aby si ji soupeřky i jiní lidé všimli a třeba i trochu dostali pod tlak?

„Kdo by ji měl dostávat pod tlak? Lidé zvenčí, nebo ona sama? Ne, pokud chce dělat tenhle sport, a být v něm dobrá, musí se prostě soustředit jen sama na sebe. Bude skvělá, ještě lepší než teď, jen ještě potřebuje nějaký čas. Na střelnici stále není tak silná, ale pracuje skvěle, a přesně takhle musíme pokračovat,“ říká norský trenér českých biatlonistek Egil Gjelland.

Davidová může jeho slova potvrdit v neděli, kdy se vydá na jeden z úseků štafetového závodu.