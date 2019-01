Krčmář s Moravcem na stříbrnou Davidovou nenavázali. Dvakrát chybovali a skončili na 23. a 25. místě

V neděli odpoledne vyrazili do biatlonového závodu s hromadným startem také muži. Původně měli být na startu hned tři Češi a to Michal Krčmář, Ondřej Moravec a Tomáš Krupčík. Poslední jmenovaný ale do závodu ze zdravotních důvodů nenastoupil.

Úvodní tříkilometrové kolo běželi všichni závodníci v pohromadě. Na první střelbě byl nejrychlejším Rakušan Simon Eder, který se dostal do čela závodu. Českým reprezentantům se střelba nepovedla. Ondřej Moravec musel na jedno trestné kolo, Michal Krčmář dokonce na dvě. Moravec tak odjížděl ze střelnice na 26. místě, jeho krajan na místě devětadvacátém.

V průběhu druhého kola se do čela závodu dostal opět Johannes Bö. Ostatní biatlonisté ale jeho nástup zastihli a Nor jim tak neunikl. Druhou střeleckou položku v leže zastřílela velká část závodníků čistě a to včetně Moravce a Krčmáře. Nejrychleji ji odstřílel Francouz Antonin Guigonnat, před kterého se ale v následném běhu dostal opět Johannes Bö. S norským biatlonistou dokázal držet rychlost pouze Quentin Fillon Maillet, kdy se oba závodníci měnili v čele závodu.

Tato dvojice přijela také jako první na střelbu ve stoje. Francouz byl nejrychlejší a zároveň nejpřesnější a osamotnil se tak v čele závodu. Johannes Bö naopak jednou minul, musel na jedno trestné kolo a klesl tak na průběžné čtvrté místo. Ondřej Moravec netrefil poslední terč a musel také na jedno trestné kolo. Ze střelnice tak odjížděl na 24. místě. Michal Krčmář odstřílel tuto položku čistě a byl průběžně 26. Z celého startovního pole zbyli již pouze tři závodníci, kteří do té doby neminuli ani jeden terč a to Fillon Maillet, Arnd Peiffer, a Dominik Windisch.

Na poslední zastávce na střelnici trefil všechny terče Francouz Fillon Maillet. Johannes Bö minul jeden terč, Ital Windisch dokonce dva a čistě střílel Peiffer. Čistou položku předvedli také oba Češi.

Své první vítězství ve Světovém závodu získal Fillon Maiilet, který předvedl bezchybnou střelbu a skvělý běh. Druhý dojel Nor Bö se ztrátou 14,3 sekundy a na třetí příčce skončil Arnd Peiffer. Michal Krčmář tak celkem skončil na 23. místě a Ondřej Moravec o dvě pozice za ním, když si oba připsali dvě chyby na střelnici.