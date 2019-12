Stíhací závod v Hochfilzenu ovládl Johannes Bö, nejlepší z Čechů byl Krčmář na 29. místě

Norský biatlonista Johannes Thingnes Bö vyhrál po pátečním sprintu na Světovém poháru v Hochfilzenu i stíhací závod a po 40. triumfu v kariéře zvýraznil vedení v pořadí seriálu. Z českého tria vybojoval v rakouském středisku body jen Michal Krčmář na 29. místě. Ondřej Moravec doběhl 41. a Jakub Štvrtecký se umístil o další čtyři pozice zpět. Hochfilzen 16:20 14. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Johannes Thingnes Bö. | Foto: Johan Axelsson / BILDBYRÅN | Zdroj: Reuters

Po sprintu čtyřicátý Krčmář si jako jediný z českých reprezentantů oproti pátku polepšil. Také z týmu nejlépe střílel, přesto musel na dvě trestná kola po chybách na první stojce a druhé ležce.

Moravec i Štvrtecký museli už po první střelbě každý na dvě trestná kola, zkušenější Moravec pak už minul jen jednou, ale propadu o devět pozic nezabránil.

Mladíček Štvrtecký naproti tomu nepředvedl ani jednu čistou střeleckou položku. Celkem absolvoval šest kol navíc a na životní 29. místo ze sprintu nenavázal.

Bö byl na střelnici bezchybný a zvítězil stylem start - cíl s náskokem 33,5 sekundy před Alexandrem Loginovem z Ruska, který navázal na páteční třetí místo.

Za ním skončil Francouz Emilien Jacquelin, jenž se na stupně vítězů posunul z 18. místa na startu. Medailisté díky přesné střelbě neabsolvovali ani metr navíc stejně jako čtvrtý Jakov Fak ze Slovinska.

Muži - stíhací závod (12,5 km):

1. J.T. Bö (Nor.) 31:27,0 (0), 2. Loginov (Rus.) -33,5 (0), 3. Jacquelin (Fr.) -40,5 (0), 4. Fak (Slovin.) -41,6 (0), 5. Desthieux (Fr.) -41,6 (1), 6. T. Bö (Nor.) -1:06,3 (2), 7. Hofer (It.) -1:16,9 (2), 8. Claude -1:19,9 (2), 9. Fillon Maillet -1:20,2 (2), 10. M. Fourcade (všichni Fr.) -1:20,9 (2), ...29. Krčmář -3:03,6 (2), 41. Moravec -4:21,7 (3), 45. Štvrtecký (všichni ČR) -4:45,0 (6).

Průběžné pořadí SP (po 4 z 24 závodů): 1. J.T. Bö 211, 2. Loginov 177, 3. Desthieux 175, 4. T. Bö 168, 5. M. Fourcade 162, 6. Jelisejev (Rus.) 155, ...23. Krčmář 50, 34. Moravec 33, 43. Štvrtecký 23, 51. Václavík 15, 63. Šlesingr 6.