V posledním kole to bylo blízko, litoval Krčmář umístění těsně pod stupni vítězů

Michal Krčmář si ve švédském Östersundu dojel pro nejlepší individuální výsledek v této sezoně Světového poháru. V závodě s hromadným startem udělal jednu chybu při poslední střelbě a skončil čtvrtý. Od medaile ho dělily čtyři sekundy, na vítězného Nora Christiansena ztratil 16 sekund. O závodě mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Östersund (Švédsko) 21:22 12. března 2023

Převládá ve vás spíš zklamání, že nevyšly stupně vítězů, nebo spíš radost z nejlepšího výsledku sezony ve Světovém poháru?

Zklamáním bych to nenazýval, ale malý červíček ve mně je, protože v tom posledním kole to bylo blízko. Ale na druhou stranu jsem tam nechal všechno, nemám si co vyčítat.

Měl jste třetí nejrychlejší běžecký čas ze všech. Cítil jste se tak dobře fyzicky?

Kupodivu to od rána nebylo úplně ono, ale na trati to bylo dobré. A musím dodat, že jsem měl fantastické lyže od servisu.

Na střelnici jste udělal jedinou chybu na závěrečné položce. Udělal jste tam něco jinak než předtím?

Nedělal jsem vůbec nic jinak, ta rána prostě vylétla. Střílí se po dvanácti kilometrech a s přibývající únavou přibývají i chyby. Myslím, že tam chybovalo dost lidí. Nebylo to nic specifického, že bych si to měl vyčítat jako hloupou chybu.

Věřil jste si po poslední střelbě 150 metrech na trestném kole, že byste ještě mohl o medaili zabojovat?

Říkal jsem si, že tam musím nechat všechno a udělat maximum. To jsem udělal, ale chybělo mi tam těch pět vteřin na závodníky přede mnou.

Bylo to o dost jiné, když chyběl norští bratři Johannes Thingnes Bö a Tarjei Bö?

Nemyslím, že Tarjei by úplně změnil průběh závodu, ale to je spekulace. Ale s Johannesem by to určitě byl rozdíl. Když startuje, bere to od prvních metrů a musím říct, že dnes bylo první kolo mnohem příjemnější. Jeho absence byla znát.