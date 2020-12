‚Nakládal jsem na sebe strašně moc.‘ Krčmářovi pomohla k povedenému startu sezony práce na psychice

Tak povedený úvod sezony ještě biatlonista Michal Krčmář nezažil. Posbíral 10., 11. a 16. místo a celkově je ve Světovém poháru devátý. V sobotu se to pokusí ve finském Kontiolahti ještě vylepšit ve stíhacím závodě. A čím to, že to olympijskému medailistovi z olympiády v Koreji teď tak jde? Kontiolahti (Finsko) 11:26 5. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář. | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

„Přes léto jsem pracoval na svém přístupu ke sportu, abych byl svým způsobem víc sobecký,“ říká Michal Krčmář Radiožurnálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Nakládal jsem na sebe strašně moc.‘ Biatlonista Krčmář před sezonou zapracoval na psychice

Pod tím si prosím nepředstavujte, že by Krčmář ostatním biatlonistům piloval mířidla nebo lámal hole. Spočívá to v něčem jiném. Dřív totiž na sebe bral velkou zodpovědnost za celý tým, když se Čechům nedařilo, chtěl to právě on za všechny zlomit, mladším parťákům pomáhal tím, že s nimi rozebíral jejich výkony.

„Snažím se koncentrovat čistě na sebe a na to, co dělám já. Vůbec třeba nečtu rozhovory. Nehodnotím okolí, ale hlavně sebe. Byla to asi moje nejslabší stránka v psychice, že jsem na sebe nakládal strašně moc a chtěl jsem to furt a furt dokazovat. Teď se snažím ten přístup měnit,“ vypráví Krčmář.

Trénink navíc se vyplatil. Davidová zlepšila střelbu a stupně vítězů jí unikly jen o pár milimetrů Číst článek

Že musí na psychice zapracovat, Krčmář věděl. Potřeboval ale i rady zvenčí.

„Asi jsem to o sobě trošku věděl, ale musel přijít ten vnější faktor, ať už to byli trenéři nebo rodina, kde jsem o tom docela dost diskutoval s taťkou. Určitě jsem musel poslechnout ten vnější faktor. Vždycky když to člověk slyší od někoho zvenku, tak si to uvědomí víc, protože říct něco sám sobě je obrovsky těžké,“ dodává český biatlonista.

To platí i pro potvrzování dobré formy, o což se Michal Krčmář pokusí v sobotním stíhacím závodě od 13.20. Ženská štafeta začne v 15.15.